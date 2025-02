Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 17 febbraio, Alfonso Signorini ha annunciato l’esito del televoto tra Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta. I primi a salvarsi sono stati Chiara Cainelli e Amanda Lecciso, seguiti da Shaila Gatta e Giglio. Alfonso D’Apice, invece, è stato eliminato, mentre Iago Garcia ha ricevuto il via libera per continuare la sua avventura nella Casa. Una notizia inaspettata per Alfonso e la sua cerchia di amici, scioccati dal risultato del televoto.

Prima di lasciare definitivamente la Casa, Alfonso D’Apice ha avuto l’opportunità di salutare la fidanzata Chiara Cainelli. “È impossibile, non ci credo”, ha detto lei, visibilmente sorpresa, dopo aver letto la busta con l’annuncio dell’eliminazione. “Mi raccomando fatti valere qui sempre con eleganza e pesa le parole”, ha consigliato Alfonso prima di fare il suo addio alla Casa.





Grande Fratello, chi esce secondo i sondaggi

Dopo l’uscita di scena di Alfonso D’Apice, è stato il momento delle nomination con i piramidali. Ad aprire le danze è Jessica che ha nominato Iago, poi gli altri concorrenti hanno avuto modo di scegliere il proprio concorrente da mandare al televoto. Poche sorprese in realtà, con un nuovo televoto che vede impegnati ben dieci concorrenti del Grande Fratello. I gieffini più votati sono stati Amanda, Chiara, Federico, Iago, Giglio, Mariateresa, Mariavittoria, Maxime, Shaila e Stefania.

I telespettatori sono chiamati a decidere chi vorranno vedere continuare il loro percorso all’interno della casa del Grande Fratello e chi, invece, dovrà abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini. A questo proposito, i sondaggi rivelano che ci sono due concorrenti in particolare che rischiano di essere eliminati durante la puntata che andrà in onda giovedì 20 febbraio.

Secondo il sondaggio aggiornato al 18 febbraio alle 15:20 su Reality House, gli ultimi due posti sarebbero occupati da Giglio e Maxime, ognuno fermo al 4% delle preferenze espresse da solo 416 utenti. Sono loro due che rischiano di perdere il televoto e dire addio al sogno di vincere il Grande Fratello. Al 5% Mariateresa Ruta, mentre più in alto troviamo gli altri concorrenti. Stefania è la prima con il 19% dei voti, mentre secondo il sondaggio del Grande Fratello forumfree è Iago il preferito del pubblico.