Un vero e proprio colpo di scena potrebbe consumarsi nelle prossime settimane. Barbara D’Urso ha ormai detto addio a Pomeriggio Cinque, come confermato ufficialmente da Mediaset, e si era vociferato che Myrta Merlino potesse essere la sua erede dopo aver lasciato La7. Ma ora è spuntata un’altra giovane e brillante collega, che potrebbe sostituire Carmelita e scippare così la possibilità a Myrta di essere la padrona di casa del programma di Canale 5.

In attesa di conoscere il futuro di Barbara D’Urso, che comunque fino a dicembre avrà il contratto con Mediaset, era emerso che Myrta Merlino potesse prendere il suo testimone ma adesso improvvisamente potrebbe cambiare tutto. Ci sarebbe infatti un’altra presentatrice che potrebbe alla fine spuntarla e sicuramente i telespettatori ne sarebbero felici. Anche se già in tanti non riescono ancora ad immaginare Pomeriggio Cinque senza Barbarella.

Addio Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque: “Non sarà Myrta Merlino la sostituta”

Nessuno si attendeva questa notizia né su Barbara D’Urso né su Pomeriggio Cinque, anche perché lei stessa aveva confermato che a settembre sarebbe stata regolarmente al suo posto. Nelle ultime ore si è fatta poi sempre più insistente la notizia riguardante Myrta Merlino, pronta a sostituirla, ma ora ecco un ulteriore cambio di idea in seno a Mediaset. A rivelare tutto è stata l’agenza La Presse, che ha fatto il nome di un’altra conduttrice tv.

Ecco l’annuncio di La Presse, che parlato di Alessandra Viero: “E Myrta Merlino? Per lei dovrebbe esserci Pomeriggio 5, anche se Alessandra Viero potrebbe prendere l’eredità di Barbara D’Urso come presentatrice di Pomeriggio 5. A quel punto per la Merlino potrebbe esserci una trasmissione tutta sua alla domenica. Poi c’è la Berlinguer, la conduttrice avrà una prima serata e la striscia di Stasera Italia una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro”.

Alessandra Viero, 42 anni, nel 2022 e anche quest’anno ha presentato Controcorrente su Rete 4 in alcune puntate. Inoltre, sempre nel 2023, in diverse occasioni ha anche sostituito Barbara Palombelli a Stasera Italia. A Quarto Grado ha lavorato dal 2013 al 2016 e poi ha ripreso nel 2017. Dal 2013 al 2016 ha anche condotto Studio Aperto.