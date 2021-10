Non si spegne il clamore intorno a Ursula Bennardo, dopo le polemiche dei giorni scorsi ecco che l’ex dama di Uomini e Donne è di nuovo finita sotto i riflettori. Nei giorni precedenti fan si erano scatenati sui social ipotizzando quale potesse essere la ragione alle base della rottura. Qualcuno ha ipotizzato che alla base della fine della relazione possa esserci un tradimento da parte di Sossio Aruta. Con una story nella giornata di giovedì 23 settembre Ursula aveva scritto.



Poi era stato Sossio Aruta a parlare spiegando di aver incontrato Ursula Bennardo e la figlia Bianca dopo 10 giorni di assenza. All’appuntamento con l’ex dama del Trono Over si è presentato con dei girasoli dicendosi molto contento e felice di aver fatto rientro a Taranto. “Ho avuto modo di incontrare Ursula – ha aggiunto Sossio Aruta -. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto”.



Stavolta però Sossio Aruta non c’entra, c’entrano invece gli avvocati che Ursula Bennardo ha ‘minacciato’ di convocare. A far saltare i nervi alla dama i continui attacchi suoi social. L’ultimo dopo che l’ex dama, durante una storia, hai parlato al telefono mentre si trovava alla guida della sua auto. Dal video in questione si evince peraltro che non indossava nemmeno la cintura di sicurezza.







Per questo motivo, molti utenti l’hanno accusata di aver commesso degli atti errati, alla notazione dei quali la stessa Bennardo ha reagito molto male, bloccando la persona in questione. Ursula Bennardo si è poi sfogata con i fan per le critiche ricevute relativamente alla rottura inventata con Sossio Aruta. L’ex UeD ha infatti tuonato come, invece della cintura, autentico reato sia offendere e mortificare in pubblico un altro individuo.

Per questo motivo Ursula Bennardo ha deciso di rivolgersi agli avvocati, così da risolvere la questione nelle sedi opportune. Sulla possibilità di un ritorno con Sossio è stata netta. “Sossio non immaginava forse di trovarsi davanti a un carattere forte. Nelle liti è stato sempre acceso, cosa che ogni volta rendeva difficile fare la pace”. Ad allontanarli è stata nuovamente una lite, avvenuta nei primi giorni di settembre.