Sossio Aruta e Ursula Bennardo tengono costantemente informati i loro fan. Nei giorni scorsi avevano annunciato di essere risultati positivi al Coronavirus. Un ulteriore colpo in un anno già difficile che ha visto slittare il matrimonio. Fissato per il 23 giugno era poi slittato per l’emergenza sanitaria. La ex dama continua però ad aggiornare il pubblico sui dettagli delle nozze attraverso le pagine di UeD Magazine. Al settimanale ha infatti anticipato che si sposeranno con rito sarà civile e che la cerimonia avverrà all’aperto.



La location sarà Capo Sperone, resort in Calabria, e ad accompagnarla all’altare ci penserà suo figlio più grande, Michele. Ma Ursula Bennardo ha poi lasciato intendere che potrebbe anche decidere di farsi accompagnare da tutti e tre i suoi figli, avuti da un precedente matrimonio. Ursula Bennardo ha avuto tre maschi prima di conoscere Sossio Aruta, che a sua volta è papà di due ragazzini. Poi, dalla loro unione, è arrivata la principessa di casa: la piccola Bianca.



Tanti gli applausi per Ursula Bennardo che, in queste ore, è stata presa di mira sui social. La dama è stata criticata per l’utilizzo di filtri nelle sue foto. Esagerata con la chirurgia”, “In effetti eri meglio prima al naturale che così gonfia. Bisogna accettare anche le critiche visto che siete sempre sui social a raccontare la vostra vita”, “Il labbro superiore mi sembra un po’ gonfio”, “In alcune foto sei un mostro”.







Ursula Bennardo aveva replicato immediatamente. “Mi fate spaventare per la vostra cattiveria e facilità di giudizio. Vorrei vi faceste una risata sui filtri, su come ti cambiano, ti illuminano, ti truccano e ti aggiustano e non rabbia e avvelenamento e mal di stomaco. Ovviamente vi ho messo l’ultima foto non filtrata per tranquillizzare chi si avvelena e si ammala che sono sempre io. A parte da un anno denti diversi ed apparecchi in bocca non ho nulla”.



Insomma Ursula Bennardo non le ha mandate a dire. “Mi chiedo ma anche se fosse ma a voi che ve ne frega?”, ha concluso. Tra i personaggi più amati di Uomini e Donne Ursula Bennardo conta quasi 400mila follower Ursula lavora anche come Influencer e testimonial di alcuni brand.