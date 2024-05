Pochi mesi fa, nella splendida cornice delle Maldive, era arrivata la proposta di matrimonio. Baci e abbracci, ma ora tutto sembra cambiare. Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, aveva annunciato con un post che presto sarebbe convolata a nozze con Andrea Dal Corso. Un post che così recitava. “E chi se lo sarebbe mai aspettato? Mi dicesti: “In uno di questi post-it c’è scritto il luogo in cui ti chiederò di sposarmi” e quel giorno è oggi! Non ho mai pianto così tanto in tutta la mia vita, ho ancora le mani che mi tremano e il fiato corto, cortissimo”.

“Continuavo a ripetermi che non era possibile, che tutto quello non era reale, perché un’emozione così grande ferma il tempo. Ho detto sì all’ Uomo che sognavo sin da bambina, al padre dei miei figli, ti ho detto Sì perché sei tutta la mia vita e voglio vivere con te per il resto dei miei giorni, noi due, mano nella mano con i capelli bianchi e qualche ruga in più”.





UeD, Teresa Langella e Andrea Dal Corso: slitta il matrimonio

“Ti amo oltre ogni cosa. E adesso ti prego, chiedimi ancora, cos’è la felicità?”. Parole che erano state immediatamente inondata dai commenti dei fan. Ma ora pare proprio che il matrimonio subirà un rallentamento. Teresa Langella ha condiviso alcune storie su Instagram in cui si mostrava abbastanza perplessa perché si era appena accorta di non aver ricevuto il sacramento della cresima.

“Quando ti devi sposare e ti ricordi che non hai la cresima”, scrive con una faccia perplesssa. Un blocco per il matrimonio religioso. Una data, ad ogni modo, arriverà presto. Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne. E dire che all’inizio la loro storia sembrava destinata ad esaurirsi molto presto. Lei, tronista, aveva scelto lui, che però non si era presentato all’appuntamento.

Un rifiuto che aveva fatto soffrire la giovane tronista campana, convinta di aver trovato in Andrea l’uomo della sua vita. Dopo diversi confronti, Andrea aveva capito che Teresa era la donna della sua vita e da allora stanno insieme.