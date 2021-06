Veronica Ursida è un fiume in piena. Nelle ore scorse la dama di Uomini e Donne si è proposta come concorrente del Grande Fratello Vip. “Lì farei uscire tutto quello che Veronica ha dentro”, aveva detto. Al momento non è dato sapere come abbia reagito Alfonso Signorini, anche se non è da escludere che possa contattarla per vedere se la cosa sarà fattibile o meno. Secondo ‘TvBlog’, il cast del ‘Grande Fratello Vip’ dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale.



Esarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa. Il settimanale ‘Oggi’ ha annunciato nei giorni scorsi che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa. A 75 anni, l’artista avrebbe deciso di rimettersi in gioco e avrebbe scelto il GF Vip, una delle trasmissioni più temute dalle celebrità. Temute da tutti ma non da Veronica Ursida che, nelle ultime settimane, pare abbia trovato compagnia.



A fare chiarezza ci ha pensato lei nel corso di un’intervista a piùdonna. Veronica Ursida ha parlato dell’ultima parte di Uomini e Donne e dell’amore. “Non mi sono mai lamentata per il fatto dei tagli. Ma nell’ultima puntata c’erano degli argomenti che mi premevano molto e mi sarebbe piaciuto se avessero mandato in onda quello che è accaduto per intero, anche perché molta gente non ha capito. E’ normale che nel programma taglino delle scene, lo fanno sempre”. Ha spiegato Veronica Ursida.







“Io non so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai. Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere – ha continuato Veronica Ursida – Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre “mai dire mai”.



Veronica Ursida che sembrava molto vicina a Stefano Torrese, anche lui ex UeD. Voce da lei smentita. “Per quanto riguarda Stefano, lui è solo un amico. Ci conosciamo poco, è più una conoscenza. Lui doveva venire a Roma per lavoro, me l’ha comunicato e ha prenotato al b&b dei miei genitori. Siamo andati a cena in amicizia e mi ha parlato anche di cose di lavoro. Non credo ci potrebbe essere nulla tra di noi, né adesso né mai. Non è il mio tipo”.