Dentro Uomini e Donne si era fatta conoscere e apprezzare. Bellissima, capelli scuri, uno sguardo capace di stregare tutti, persino lui il tronista Mariano Catanzaro. La loro storia sembrava andare a gonfie vele. “Più ci frequentiamo, più stiamo bene. Con lei è tutto molto bello. Sono molto sereno. Non pensavo di trovarmi così bene con Cicci”, poi la loro storia era naufragata. Dopo la separazione lei aveva trovato l’amore con un altro ragazzo: Andrea, di cui si sa ancora pochissimo.



Quello che è certo è che tra loro è amore vero. Oggi infatti ha annunciato la sua prima gravidanza. Una notizia che arriva a stretto giro con un altro lieto annuncio di un’ex protagonista di Uomini e Donne. Ester Glam, che sulla sua pagina social ha scritto: “E come si dice a Roma: non ve se può nasconde niente!! Amici, siamo incinti!!”. Questi i principali commenti dei follower: “No vabbè”, “Finalmente posso farvi gli auguri, tanti auguri amori”, “Amore mio, il mio cuore è scoppiato di gioia”, “Che grande annuncio, auguri”. Altri hanno voluto aggiungere: “Me lo sentivo”, “Era da diverse stories che ti vedevo diversa e felice. Felicitazioni carissima Ester”.



Per Ester una gioia doppia. Soltanto alcuni mesi fa, precisamente nel dicembre scorso, aveva fatto sapere di aver avuto un aborto spontaneo. L’annuncio fece subito il giro del web e furono tantissime le persone che le manifestarono vicinanza dopo quella terribile e inaspettata news che l’aveva gettata nello sconforto. Disse all’epoca dei fatti: “Ho perso il mio secondo bambino e lo sapevo perché me lo sentivo”.







E ancora: “In questo momento il mio umore non è dei migliori, ma mi sento comunque molto fortunata perché a volte la natura sceglie per noi e va bene così. Vi abbraccio”. Il brutto momento è passato e ora è pronta a godersi una nuova gioia. Come lei Valentina Pivati, al settimo cielo. L’ex corteggiatrice ha infatti dichiarato che il bebè è stato fortemente voluto sia da lei sia dal suo compagno.



“Ti abbiamo sognato per tanto tempo, fantasticando sulle nostre vite future…”. Sesso, mese di gestazione, e nome del bebè non sono stati ancora resi noti. Più che normale. A quanto si apprende infatti la gravidanza è appena all’inizio.