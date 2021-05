Uomini e Donne, è arrivata la stretta anche per il Trono Over e Ida Platano. Nell’ultima punta della stagione è ormai tempo di scelte. E anche la dama si trova al centro dello studio, al termine di un un periodo non positivo, al centro della disputa insieme a Roberta Di Padua, tirata in ballo da Riccardo Guarnieri per una presunta combine per rimanere in studio più tempo possibile. Insieme a Ida Platano, nella puntata di oggi, si parlerà anche di Gemma Galgani.



Il futuro della torinese è a un bivio, sempre sotto l’attacco di Tina Cipollari e per la quale, per la prossima stagione, sarebbe pronto un nuovo ruolo. Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe infatti abbandonare temporaneamente il ruolo di dama durante il Trono Classico, diventando opinionista del programma Mediaset. Affiancherebbe dunque Tina Cipollari e Gianni Sperti. Una convivenza che si annuncia burrascosa.



Tina Cipollari ha infatti accusato Gemma di essere stata, in passato, l’amante del gestore del teatro dove lavorava. “Lei ha sempre fatto la bigliettaia al Teatro Nuovo di Torino. Conosco la direttrice del teatro, ti faccio vedere il messaggio che mi ha mandato e che ti riguarda. Si è anche lamentata perché Gemma per anni si è inventata di avere un ruolo che non era il suo”. Ma la dama si è subito difesa: “Lo era nell’altro teatro, sono stata direttrice del teatro Alfieri di Torino per un certo periodo della mia vita”.







Quanto a Ida Platano nelle ultime puntate Maria aveva fatto notare come un cavaliere, che si chiama Gabriele, fosse interessato in modo serio a lei. Ida aveva glissato sottolineando come il vero motivo della mancata uscita con Gabriele fosse semplice: “Mi fa domande troppo insistenti su Riccardo”. E a quel punto la De Filippi era intervenuta. “Ma sono anni che comunque parli di Riccardo, quindi è normale che Gabriele voglia indagare”.



Cavaliere poi rimbalzato da Ida Platano che chiudere la stagione con una brutta notizia: nessuna novità e amore rimandato alla prossima stagione. Storia simile a quella degli altri protagonisti del dating. Armando Incarnato ha già concluso il suo percorso di questa stagione nel pomeriggio di ieri. Così come Luca Cenerelli, al quale, dopo la storia con Elisabetta, nessuno sembra più credere.