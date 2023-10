“Di nuovo qui”. Uomini e Donne, bomba: il ritorno in studio ora è realtà. Mancava da tempo

Uomini e Donne, un grande ritorno in studio. Un altro, dopo quello di Barbara De Santi. Già a inizio stagione, infatti, la dama ha ripreso posto nel parterre femminile e iniziato a conoscere Alessio, il cavaliere che però è ancora diviso visto che frequenta anche altre due protagoniste. Tra i veterani di questa edizione 2023/2024 di UeD anche Gemma Galgani e Roberta Di Padua. La prima in realtà non ha mai preso una pausa dal programma di Maria De Filippi e ogni anno si mette in gioco per cercare l’amore vero.

Anche Roberta Di Padua non demorde e il pubblico di UeD è in attesa di sapere come è andata l’uscita con Ermes, il nuovo cavaliere che si è presentato in studio proprio per lei. Ma ci sono anche diversi assenti. Per esempio Riccardo Guarnieri, colpito di recente da un lutto in famiglia, e Armando Incarnato. Di loro non c’è traccia, almeno per il momento, negli studi Elios di Cinecittà.

UeD, un grande ritorno in studio

Ma presto il pubblico di Maria De Filippi assisterà al ritorno in studio di un noto personaggio che anni fa sedeva nel parterre maschile: Marcello Messina. Correva l’anno 2021 quando era uno dei cavalieri più in vista e frequentava Ida Platano, con cui però si concluse nel peggiore dei modi. È tornato single dopo essere stato fidanzato per qualche mese con Viviana, una 40enne conosciuta nell’agenzia immobiliare in cui lui lavora.

E la redazione di Uomini e Donne ha voluto dargli una seconda possibilità. Da quando ha lasciato il programma, si è parlato spesso di un possibile ritorno di Marcello Messina, anche se lui l’aveva sempre negato perché impegnato in altri progetti lontani dal mondo della tv. Deve aver cambiato idea, perché ha partecipato alla registrazione del 6 ottobre scorso.

La puntata andrà in onda fra qualche giorno ma di sicuro molti telespettatori saranno felici di rivederlo. Originario di Torino e classe 1974, Marcello Messina lavora in un’agenzia immobiliare, non è mai stato sposato e non ha figli. Durante la sua precedente esperienza a UeD aveva stretto amicizia con Isabella Ricci e infatti era tra gli invitati alle sue nozze con Fabio, celebrate a maggio del 2022 e finite con il divorzio qualche mese fa.