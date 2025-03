Uomini e Donne, ci sarebbe una clamorosa indiscrezione che riguarda Tina Cipollari e Cosimo: lei avrebbe conosciuto i genitori e non solo. Dentro lo studio, intanto, tengono banco due questione: lo stop a Giulia Vacca, la bellissima dama con gli occhi azzurri non più chiamata, ed il trono di Gianmarco che ha baciato una delle sue corteggiatrici: Francesca. Non tutti però sembrano credere alla loro storia.

Si legge sui social: “Bacio dato palesemente per capire se c’è un’attrazione fisica. Continuo a vederli come due grandi amici e lui vuole farsela piacere perché è una bella persona ma manca quel qualcosa. Non li vedo compatibili mi dispiace”, si legge su instagram.





Uomini e Donne, Tina e Cosimo sempre più vicini

E ancora c’è chi la pensa diversamente: “La loro timidezza , la loro semplicità , il loro imbarazzo , molto diversi ma attratti, perché hanno gli stessi valori belli e veri e sinceri ! AUTENTICi questa sarà un gran bella storia d’ amore perché che avranno molto da condividere e costruire! Uniti dagli stessi valori ma alimentati e stimolati da interessi e percorsi di vita differenti avranno molto da raccontare l’uno all’altro”.

Tornando a Tina, qualcosa di molto importante sembra stia per succedere, si sarebbe concessa un viaggio in Puglia con Cosimo Dadorante. L’opinionista e tronista di Uomini e Donne avrebbe conosciuto i genitori del cavaliere. Inoltre, l’uomo si sarebbe detto pronto a portarla a Madrid e da un noto marchio per comprare un prezioso orologio. Maria De Filippi, con un pizzico di ironia, lo avrebbe invitato a non sperperare denaro per Tina.

Ma chi è Cosimo? Cosimo ha 47 anni, è il proprietario di una società immobiliare, parla lo spagnolo, ama viaggiare ed è molto simpatico. È riuscito a convincere Tina, nonostante quest’ultima stesse cercando un uomo di almeno sessant’anni. La possibilità per Cosimo, adesso, è da sfruttare senza se e senza ma