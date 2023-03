Scoppia il caso Tina Cipollari a Uomini e Donne, succede proprio mentre al trono over tiene banco l’ennesimo caso legato a Gemma Galgani alle prese, stavolta, con il cavaliere Silvio. Un cavaliere assolutamente sui generis che non ha lesinato commenti fuori luogo nei confronti della dama che pure, secondo il pubblico, non è esente da colpe. Per capire cosa pensa la pancia del telespettatori basta fermarsi a leggere uno dei commenti piovuti dopo l’ultima puntata su Gemma Galgani e Silvio.



Scrive un’utente: “Gemma la conosciamo bene ormai. Io penso che Silvio non le sia piaciuto dal primo sguardo. Poi, trascinata dal suo desiderio forsennato di avere un uomo accanto, si è lasciata trasportare dalla presenza forte del signore. Ma non le piace. P.S. ci ricordiamo cosa ha risposto ad Alessandro che le descriveva la sua sessualità “libera”? Ha detto che la conosceva benissimo e non aveva nessun problema”.

Leggi anche: “Non ha voluto dire nulla”. UeD, cosa è successo in studio al rientro di Maria De Filippi





Uomini e Donne, pubblico contro Tina Cipollari: “Troppo volgare”



Ma a tenere banco a Uomini e Donne sono le parole dei fan su Tina Cipollari dopo lo scontro con Aurora Tropea. Tutto era nato quando Aurora Tropea, durante la sfilata, aveva dato un punteggio alto a uno dei cavalieri che si esibisce e che afferma di amare il programma. Ne era nata nuna discussione che degenera al punto che Cipollari esclama un “Mi fai schifo come donna!”. Parole che erano state subito stigmatizzate dai fan.



“Per quanto la signora Aurora non sia convincente, trovo le parole di Tina fuori luogo. Non si può permettere di dire a una persona che fa schifo come donna. Ma come si permette? Estremamente cafona e maleducata”, ha sbottato un utente sui social contro l’opinionista di Uomini e donne. “Tina va cacciata fuori dal programma. Basta con questi suoi insulti alle donne, siamo stanche di vedere questo in tv”, ha scritto ancora un altro commentatore puntando il dito contro Cipollari.



Poco prima Aurora aveva avuto un confronto con Roberta Di Padua. Un feeling, quello tra le due dame, che mai c’è stato e che ora è tornato a distribuire elettricità. Motivo scatenante è stato l’attrito scaturito con la tronista Nicole. Già nelle settimane scorse Rovetta, intervistata al magazine dedicato al programma, aveva parlato dell’interesse per Andrea Foriglio, il bel osteopata romano che è sceso alla corte di Nicole Santinelli.