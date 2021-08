“Ci saranno anche loro”. UeD, la voce è sempre più forte: ne vedremo delle belle in studio

Manca davvero poco alla nuova edizione di ‘Uomini e Donne’ e stanno iniziando ad emergere interessanti voci su ciò che accadrà da settembre in poi. In attesa di capire cosa succederà tra Gemma Galgani e Tina Cipollari e soprattutto vedere se Isabella Ricci riuscirà davvero a diventare l’autentica protagonista del programma, detronizzando la dama torinese, sono uscite fuori indiscrezioni importanti su chi potremmo vedere nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi.

Caccia intanto al tronista a Uomini e Donne. Con la prossima stagione ai nastri di partenza il toto nome impazza. Tanti nomi nuovi ma nessuno cambio nel format con una nuova fusione tra trono over e trono classico. L’ultimo nome circolato era quello di Deddy, ex Amici, su cui Maria De Filippi in persona starebbe scommettendo. Una voce che si rincorreva da un pezzo. Oggi grazie al sito Anticipazioni TV, arriva qualche novità in più su questa faccenda. Ma serviranno ulteriori conferme. Passiamo all’attualità.

Stando alle ultime informazioni, a ‘Uomini e Donne’ vedremo diversi protagonisti molto interessanti e non si escludono ovviamente polemiche e colpi di scena. C’è grande attesa per capire se la padrona di casa ufficializzerà questi rumor, ma sta di fatto che la notizia sta già diventando virale. Ci saranno molti ex volti noti del programma, ma ovviamente anche novità. Andiamo a vedere insieme dunque cosa succederà nei prossimi mesi. Si prospetta una stagione davvero coi fiocchi.





Tra gli ospiti che arriveranno a ‘Uomini e Donne’ ci potrebbero essere Davide Donadei e Chiara Rabbi, che proseguono felicemente la loro relazione sentimentale, ma anche Massimiliano Mollicone e Vanessa Spoto. Ma vedremo molto probabilmente all’opera anche gli ex Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, oltre a Jessica Antonini e Davide Lo Russo. Non ci sarà quasi al 100% Sophie Codegoni, che ha avuto non pochi problemi con la trasmissione. Ma l’ex partner Matteo Ranieri dovrebbe invece essere presente.

Gemma Galgani ha invece acceso ‘Uomini e Donne’ alcuni giorni fa. Queste le romantiche e nostalgiche parole di Gemma Galgani: “Marco, penso ancora a te. Torna a corteggiarmi”. Ovviamente, si tratta dunque di Marco Firpo, col quale ha avuto una storia d’amore in passato. Non è dato sapere come abbia potuto reagire l’ex cavaliere del programma Mediaset. Attenderemo eventuali sue repliche.