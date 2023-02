Uomini e Donne, dalle colonne del settimanale Mio Ursula Bennardo è tornata a parlare del suo rapporto con Sossio Aruta, lasciandosi andare a una confessione bomba. L’ex dama ha infatti spiegato come gli ultimi mesi del 2022 siano stati molto turbolenti con una separazione di fatto. “Per me non c’era più nulla da fare né da recuperare. Invece, quando si è innamorati, l’ultima volta è sempre la penultima…Per cui siamo di nuovo insieme, ma questa volta più forti di prima”.



E ancora racconta Ursula: “Vedo un Sossio diverso: forse ha capito che non sorvolerò più su tante cose per il bene della bambina e di ciò che abbiamo creato. O stiamo bene noi e andiamo d’accordo, o mollo senza più farmi problemi. Ho provato cento volte, sarà l’ultima lo giuro!”. La storia tra i due quindi continua ad essere soggetta a forti scossoni.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo: con Sossio passati momenti no



Ma Ursula non è impaurita: “Sono riuscita a ritrovare me stessa e la mia solarità che, da oggi in poi, a prescindere da tutto e da tutti, sarà mia a tutti i costi, con o senza Sossio!”. Non è la prima volta che la coppia va in crisi, anzi. A raccontare tutto mesi fa era stata proprio Ursula Bennardo. “Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio”, raccontava.



E ancora: “Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare! Sicuramente i modi che ha di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”.



L’ex cavaliere ci sarebbe rimasto male: “No l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione”. Chi lo sa che cosa riserverà il futuro a questa turbolenta coppia.