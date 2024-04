Uomini e Donne, l’ex cavaliere nero con l’ex compagna. Negli ultimi giorni come sempre il dating show di Maria De Filippi ha regalato grandi emozioni. Intanto è arrivata una nuova segnalazione su Mario Cusitore che da settimane sta cercando di ricucire il rapporto con Ida Platano. Poi la conduttrice se l’è presa con Pierpaolo: “Le storie d’amore non sono fatte di compiti in classe.

C’è anche l’istinto che a volte, posso dire, ti manca. L’istinto non è uscire dallo studio. L’istinto è anche prenderla. Mario, nel bene o nel male, lo fa”. Tuttavia qualche tempo fa a colpire il pubblico era stata la fine della storia d’amore tra due grandi protagonisti del passato di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. L’ex cavaliere si è sfogato recentemente sui social.

Leggi anche: “In stanza con un’altra donna”. Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario: Tina all’attacco





Le parole di fuoco di Sossio Aruta nei confronti dell’ex Ursula

Nelle settimane scorse si è parlato di tradimento di Ursula Bennardo nei confronti di Sossio Aruta. Tuttavia l’ex cavaliere ha smentito tale ipotesi e a chi gli chiedeva se la donna lo avesse mai amato oppure preso in giro ha risposto: “No, assolutamente. I suoi atteggiamenti e le sue dichiarazioni dopo la rottura sono la prova. Sì, sono stato preso in giro e illuso. L’amore è un’altra cosa. Ho provato a trasmetterlo per sei anni con affetto e dolcezza. Senza esito!!!”.

Poi l’ex cavaliere ha spiegato qual’è stata la ragione della fine della storia d’amore: “Litigavamo spesso. La colpa era sempre la mia naturalmente. Se avesse ammesso il 50% saremmo ancora insieme. E questo con il tempo ha spento il suo amore. E poi si continua a fingere e ad illudere fino a trovare il pretesto e farla finita!! È andata così”. Poi ha aggiunto che al momento è proprio Ursula a non volere una riconciliazione: “Anche io e mia figlia abbiamo creduto nella favola“.

Infine qualcuno gli ha ricordato che Ursula avrebbe detto che “in amore non bisogna avere accanto un nemico”. E Sossio ha risposto: “Non sapevo di questa esternazione. Sono esterrefatto. Non ho parole”. E ancora a chi gli dice che lei è arrabbiata: “Per cosa? Perché mi ha lasciato. Si mostra felice e raggiante mi dicono. Io sono inca***to nero che mi ha tolto la crescita quotidiana di mia figlia. Il rapporto civile non lo vuole lei. Posso comunicare solo tramite sms. Io ci ho provato in tutti i modi. Allucinante!!!”.

“Lo ha fatto a pezzi”. Uomini e Donne, il ciclone Maria De Filippi si abbatte sul protagonista