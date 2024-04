“In stanza con un’altra donna”. Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario: Tina all’attacco

Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario Cusitore: il cavaliere già molto chiacchierato sarebbe stato beccato mentre usciva da un bed and breakfast in compagnia di una donna. Contro il cavaliere si è scagliato Tina Cipollari, mai tenero con lui. Già nei mesi scorsi aveva dimostrato di non credere alla sincerità del cavaliere. Al contrario di Ida Platano che sembra credere ad ogni sua parola. Anche stavolta è stato così. Il pubblico, per una volta, si schiera con Tina Cipollari.

E chiede a Ida Platano di aprire gli occhi. Per una volta, però, la segnalazione arrivata su Mario sembra non avere la forza delle altre volte. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, il cavaliere sarebbe stato beccato mentre usciva da un B&B insieme a un’altra donna. Secondo le anticipazioni di Blasting News Mario sarebbe poi passato al contrattacco.





Uomini e Donne, nuova segnalazione su Mario Cusitore

“Lui ha subito rigettato al mittente le accuse e, nel corso della registrazione, ha fatto chiamare il barbiere del negozio dove sarebbe stato il giorno oggetto della segnalazione che ha confermato la sua versione dei fatti”. I guai, però, non riguardano solo Mario. Durante la puntata di oggi, 10 gennaio, Pierpaolo è stato preso di mira.

Rivolgendosi a lui Maria De Filippi ha detto: “Ogni tanto svegliamoci nella vita no? Ha fatto benissimo Mario a chiederle di ballare. Ma tu dopo il discorso che faccio io cavolo… ma voglio dire, una storia d’amore non è fatta di diplomazia all’ambasciata. Non ti sto dicendo che devi arrabbiarti perché balla con Pierpaolo”.

“Se tu sei l’unico che le dà certezze dovevi essere lì davanti. Dobbiamo darci una svegliata, un pochettino. Le storia d’amore non sono fatte di compiti in classe. C’è anche l’istinto che a volte, posso dire, ti manca. L’istinto non è uscire dallo studio. L’istinto è anche prenderla. Mario, nel bene o nel male, lo fa”. Una lezione apprezzata da tutti.