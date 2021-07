“Ti amo principessa”. Pochi mesi fa single a UeD e ora ha trovato l’amore: “Improvvisamente”

Uomini e Donne, correva il 2020 quando i telespettatori hanno assistito alla scena. L’ex corteggiatore di Jessica Antonini aveva deciso di farsi da parte, consapevole di essere la non-scelta della tronista. Jessica Antonini aveva occhi e cuore solo per Davide Lorusso, e il pretendente di Latina non ha potuto fare altro che abbandonare lo studio televisivo e voltare pagina.

Non appena abbandonato lo studio, l’ex corteggiatore di Jessica Antonini ha dovuto farsene subito una ragione. E all’epoca le dichiarazioni rilasciate poco dopo l’abbandono del programma sono state definitive: “Grazie, grazie ad ogni singola persona della redazione, grazie per avermi ascoltato e supportato sempre. Grazie a Maria per avermi concesso questa occasione unica, un’esperienza che mi porterò dietro per il resto della mia vita”.

“Poi ringrazio i miei genitori per come mi hanno cresciuto, sono entrato tra dubbi ed incertezze verso me stesso ma me ne vado a testa alta e pieno di sicurezze…sono fiero di essere stato me stesso dal primo all’ultimo giorno”.





Stiamo parlando di Simone Florian, classe 1994, proprietario di un bar di Latina e amante dei tatuaggi. Da allora l’ex corteggiatore ha deciso di lasciarsi alle spalle l’esperienza nello studio di Maria De Filippi e rifarsi una vita. Oggi lo ritroviamo al fianco di Eleonora Prezioso e in occasione del conseguimento della laurea, il messaggio condiviso sul social è dolcissimo.

“Così, improvvisamente. I tuoi occhi, il tuo sorriso, il mio mondo. Sono fiero di te, fiero della donna che sei, complimenti per il primo traguardo importante della tua vita, insieme mano nella mano. L’amore che cercavo e che aspettavo ha bussato alla mia porta ed io ho aperto anche il mio cuore. Ti amo principessa”, scrive Simone a corredo delle foto che immortalano un momento di grande soddisfazione.