“Ci amiamo”. Single dopo UeD, oggi stanno insieme. Colpo di fulmine fuori dallo studio, la coppia esce allo scoperto

Sono usciti da single da Uomini e Donne, ma oggi li ritroviamo insieme. Parliamo di Simone Bolognesi e Federica Lombardi. I due hanno avuto diverse incomprensioni all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Conosciutisi nell’ultima edizione, hanno lasciato il programma senza aver trovato l’intesa. Poi, però, lontano dalle telecamere, qualcosa è cambiato. Federica e Simone sono riusciti a superare le difficoltà e hanno intrapreso una relazione.

Certo non tutti i problemi sono stati risolti. In particolare la distanza tra Bergamo e Milano Marittima, oltre 330 chilometri, non è il massimo. Ma non è solo questo ad impensierire gli ex protagonisti di UeD. Ci sarebbe infatti una donna, meglio ancora il ricordo di una donna, ad infastidire Federica. La storia sembra essersi bloccata. E adesso Federica Lombardi chiede apertamente un impegno particolare al suo uomo. Lo fa attraverso una lettera.

Federica Lombardi e Simone Bolognesi stanno insieme, ma c’è un problema da risolvere. Forse non tutti sanno che Simone è stato insieme a Belen quando la showgirl era arrivata da poco in Italia. A dar fastidio a Federica, in particolare, è l’insistenza con cui i fan chiedono dettagli su questa storia con la vip argentina. Così la donna teme che la relazione non vada avanti e ha definito Belen: “Un’ombra che aleggia sulle nostre vite”.





Adesso Federica Lombardi ha deciso di far conoscere questo suo malessere in una lettera aperta inviata al settimanale DiPiù: “Oggi sono qui a dirti che la cosa è abbastanza fastidiosa […]. Ora vorrei qualcosa in più. Un segnale forte che il passato è passato e sei pronto a voltare completamente pagina. […] Posso dirti solo una cosa: al prossimo che si avvicina chiedendoti di Belen, non gli faccio vedere la ‘famosa farfallina’, ma direttamente le…”.

Un messaggio chiarissimo con cui Federica Lombardi vuole una risposta altrettanto chiara dal suo Simone Bolognesi. Il timore, infatti, è che la presenza di Belen, anche soltanto il suo ricordo e l’invadenza dei fan possano danneggiare il loro rapporto. A questo punto la palla passa a Simone. Come risponderà alla sua Federica? Riuscirà a rassicurarla per rafforzare il loro legame? Staremo a vedere.