Uomini e Donne, segnalazione bomba sul cavaliere Alessandro. È successo durante la puntata di oggi mentre raccontava della sua storia con Cristina. Proprio mentre era prossimo al punto della discussione Maria lo ha interrotto: “Ah è arrivata una foto su di te. Una segnalazione in cui una donna dice che sei sposato”. Questo messaggio l’ha ricevuto anche Gianni Sperti nei giorni scorsi. Viene così mostrato il tutto sullo schermo dello studio.



Un colpo di scena che è stato niente quando la testimone si è collegata con lo studio e ha raccontato la sua verità. “Sì sono io. Niente, sono una commerciante di San Giorgio, a un certo punto entrava in un negozio e poi in un altro. L’ho seguito e sono entrata anche io in un negozio. Ho sentito che lui diceva ‘questa è mia moglie’”.

Uomini e Donne, segnalazione su Alessandro: “È sposato”



E ancora: “Era lui con una signora giovane e un’altra più anziana. Ma tu lo sai bene che negozio è, perché io ti ho seguito. No, tu sei un imbroglione. Io sento molto bene e ho sentito che tu dicevi ‘questa è mia moglie’”. Secca la risposta di Alessandro: “Io ho divorziato 15 anni fa. Ma secondo lei io sto nel programma e vado in giro a dire ‘questa è mia moglie’?”.



E prosegue: “ Ma secondo lei a San Giorgio mi conoscono tutti e dico che sono sposato? Forse ha sentito male. Queste sono le mie cugine. Pamela le ha conosciute, potete mostrarle a lei”. A un certo punto, interviene Desdemona, la quale dichiara di essere stata contattata da una persona che conoscerebbe bene Alessandro.



“Mi ha contattato una sua ex fidanzata, dicendomi che ha detto un sacco di bugie. Non mi ha dato il permesso di fare nomi. Mi ha detto che ha fatto soffrire un sacco di donne”. Il pubblico, come al solito, non si è risparmiato con i commenti. “Signoraaaa,lei si è impegnata a seguire un uomo,a sbirciare e addirittura origliare una conversazione privata e a chiamare la trasmissione ??ma una vita privata nooo???ma poi in trasmissione condannare una persona solo perché lui era accompagnato da due donne solo perché il signore in questione non è simpatico alla triade???”.