“Beccato così”. Uomini e Donne, Pierpaolo ricomincia lontano da Ida, l’ex cavaliere pizzicato in fragrante

Uomini e Donne, Pierpaolo ha scelto di non aspettare la decisione di Ida Platano: ha deciso di andarsene e stavolta in maniera definitiva. Una decisione che è stata sostenuta dal pubblico che si schiera dalla sua parte: “Nel delirio in studio stanno attaccando Pierpaolo, ma Mario l’indifendibile viene difeso, cosa serve il video di Mario a letto con una donna per convincere Maria che in modo del tutto assurdo lo difende? Gianni poi che capendo l’indirizzo che dà la padrona di casa si accoda a Maria difendendo l’assurdo, senza parole”.

“Esterna con Mario: Ida che fissa la sua bocca. Esterna con Pierpaolo: Ida manco lo guarda negli occhi per la paura che lui si avvicini”, attacca ancora un altro fan. A lanciare l’indiscrezione dell’addio di Pierpaolo è Lorenzo Pugnaloni. Tra le storie che ha caricato su Instagram c’è anche quella che contiene una nuova segnalazione su Pierpaolo.





Uomini e Donne, Pierpaolo avvistato mentre torna a casa

“Ieri sera alla stazione Garibaldi di Napoli ho visto Pierpaolo. Era molto agitato e scosso per tutto quello che era appena successo”, si legge nel messaggio. Secondo il racconto che ha fatto la persona che sostiene di averlo incontrato al rientro a casa. “Gli ho chiesto se con Ida era finita definitivamente e lui ha detto di sì”, fa sapere la fan. Ed è pronto a ricominciare.

Gli spoiler più recenti parlavano di eliminazione di Mario dopo l’ennesima segnalazione, questa volta confermata in parte dal corteggiatore. E anche del mancato ingresso di Pierpaolo. Ora una nuova anticipazione, probabilmente l’ultima che riguarda questo trono sfortunato: Ida Platano avrebbe abbandonato il trono per mancanza di corteggiatori.

L’ufficialità dovrebbe arrivare durante le riprese in programma la prossima settimana.

Martedì 23 aprile la tronista ha lasciato lo studio in lacrime dopo aver salutato Maria De Filippi e gli opinionisti, dicendosi amareggiata per come sono andate le cose. Lorenzo Pugnaloni aggiunge anche che si sarebbe ritirata dopo che anche Pierpaolo è andato via. Mario, come detto, era stato eliminato da lei.