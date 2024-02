“Ha scelto, ma non lo vuole dire”. Uomini e Donne, il gioco di Brando è finito: il pubblico lo smaschera

Uomini e Donne, il trono di Brando rischia di passare alla storia come il più chiacchierato degli ultimi anni. Molti hanno trovato delle analogie con quello di Federico Nicotera che, al termine di una scelta estenuante, decise di lasciare lo studio con Carola. Una scelta che poi non si rivelò particolarmente felice visto che, dopo pochi mesi, la coppia si disse addio con qualche veleno di troppo. Nelle ultime ore Brando ha spiegato: “di essersi orientato verso una decisione”.

Parole dopo le quali è partito il toto scelta, con Raffaella che pare favorita. Al contrario di quello con Beatriz, quello con Raffaella il percorso è stato sempre limpido. Tra loro due c’è una forte alchimia, come se a volte si capissero solo con uno sguardo. E dopo l’ultima esterna, quella in cui Raffaella ha letto una lettera al tronista, è successo qualcosa che ha fatto subito drizzare le antenne ai fan.





Uomini e Donne, il pubblico stanco del trono di Brando: “Vada via”

Brando è rimasto molto colpito dalle sue parole ha ammesso davanti a tutti che quando deve uscire con lei sa che può essere sé stesso. Eppure la scelta non arriva ed il pubblico ha iniziato a mugugnare. “Brando comincia a darmi sui nervi. Ma dopo 6 mesi ancora non capisci chi ti piace di più? Ma dai. Ci dovrebbe essere un tempo comunque nel programma. Dopo quello ve ne andate a casa!”.

E ancora: “Siamo noi che non reggiamo più questo trono”. “Raffaella è pesante e noiosa”, “La solita sceneggiata, non sa nemmeno recitare”, “Infantile ma furba perché attira a sé la simpatia del pubblico”, “Che pena sta tipa”, queste sono le opinioni di chi non crede all’interesse di Raffaella e considera esagerati alcuni suoi atteggiamenti davanti alle telecamere. “Il finale è già scritto”.

Ma c’è anche chi ha un’idea più radicale. “Consiglio a Maria De Filippi di mandare via Brando e di lasciare questo trono senza una scelta. Adesso basta, Brando le sta prendendo in giro: l’amore scatta spesso come un colpo di fulmine, qui la macchina va a vapore per quanto è lenta. Anche basta”. E ancora: “Brando, ti prego basta: questa è la goccia finale. Scegli o vattane”.