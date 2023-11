Uomini e Donne, chi è davvero Marco Viola. Da alcuni giorni si parla molto del nuovo cavaliere del Trono Over che ha pure discusso con Roberta, Barbara e Tina Cipollari. Romano, 46 anni, consulente fiscale, è approdato nel programma a settembre ed è stato spesso al centro dello studio. Le prime donne per cui ha provato attrazione sono state Roberta Di Padua e Cristina Tenuta.

Tuttavia le dame e la stessa opinionista lo hanno preso in giro per la sua camminata e lui al magazine di UeD ha spiegato: “Il mio modo di camminare, che capisco sia un po’ inconsueto, è la conseguenza di un incidente avuto mentre facevo sci nautico in cui sono rotto un femore. All’epoca avevo 20 anni, ho vissuto una piccola odissea perché purtroppo ho rischiato un’embolia. Per questo ho dovuto tenere la gamba ferma per un mese. La sedentarietà ha fatto scendere molto il tono muscolare della gamba. Fortunatamente sotto consiglio medico ho fatto sport che mi ha portato ad avere un portamento da indossatore”.

Chi è davvero Marco Viola: dove lo abbiamo già visto

Mentre il pubblico di Uomini e Donne si chiede come si svilupperà il percorso di Marco Viola all’interno del dating show alcuni spettatori hanno fatto una scoperta. A quanto pare il cavaliere aveva già partecipato ad un programma di Canale 5. Stiamo parlando di Tu sì que vales.

Nel 2018, infatti, il Cavaliere del Trono Over Marco Viola ha partecipato a Tú Sí Que Vales come concorrente. Nello show dove diversi talenti si sfidano con performance di vario genere il quarantenne aveva messo in scena una simpatica gag al fianco di Belen Rodriguez. Marco ha fatto divertire il pubblico dimostrando di avere tutto per ‘bucare’ lo schermo.

E chissà che non riuscirà davvero a trovare l’anima gemella a Uomini e Donne. Marco ha anche ricordato il difficile momento dopo una storia finita male: il cavaliere ricorda di essere entrato “in un loop di autolesionismo” quando, circa 10 anni fa ha avuto una relazione che andava avanti con tira e molla continui. Per uscire da questo tunnel, il cavaliere ha scelto di andare in analisi.

