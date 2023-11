Uomini e Donne, duro faccia a faccia tra Maria De Filippi e Aurora Tropea, una delle dame che più di ogni altre ha saputo accendere i riflettori su di sé in questi primi mesi di trasmissione. La puntata di oggi si è aperta con la dama che ha sparato, ancora una volta, a zero contro la produzione dicendo che alcune coppie vengano tenute nel programma per mesi, mentre ad altre viene chiesto di andare via dopo solo un bacio. Parole che hanno acceso la furia di Maria De Filippi che ha chiesto degli esempi.

“Silvio e Daniela”, dice Aurora. Bruciante la risposta di Maria: ““Al di là di quello che succede tra Donatella e Silvio, la redazione capisce se ci sarà il lieto fine. Infatti, tra loro è finita. Io ti ho invitato a uscire? Ricordati bene, perché non mi sembra, hai sempre il recall di tutte le puntate anche più di me!”. Aurora prova a controbattere.





Uomini e Donne, Maria De Filippi: dure critiche a Aurora Tropea

Ma Maria replica: “Se ho detto questo, avrete detto qualcosa per cui a me è venuta questa domanda. Io prima di chiedere di uscire ne passa, perché sono stata educata. Io ora faccio prendere il video. Non ti è chiaro perché Donatella e Silvio non sono usciti? Vorrei sapere quali altre coppie che fanno sesso continuo non sono uscite? Quali sono? Dici nel video dici che qui non c’è obiettività!”.

La dama poi dichiara che il suo discorso con Maurizio riguardava principalmente il comportamento di Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali oggi si scagliano contro di lei. E così anche Gianni è intervenuto: “Io quando faccio quella domanda è perché penso che fingano e li metto alla prova. Tu Aurora non fai altro che istigare ogni puntata”, afferma Gianni.

Alla fine Maria non resiste più e sbugiarda Aurora mandando in onda il filmato della puntata in cui le avrebbe chiesto di lasciare il programma. Scrive Gossipetv come: “Nel video è possibile vedere Maria chiedere a Marco perché non ha proposto ad Aurora di lasciare il programma per conoscerla meglio, visto che l’ostacolo sembrava essere il suo lavoro. “La domanda era a lui, che diceva che non poteva incontrarti per il lavoro”, spiega oggi Maria sbugiardando Aurora. Alla dama non resta altro che chiedere scusa alla conduttrice”.