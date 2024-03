Uomini e Donne, la scelta di Brando alla fine è arrivata: il tronista ha abbandonato lo studio insieme a Raffaella. Raccontano le anticipazioni come Beatriz abbia lasciato lo studio in lacrime. La bellissima corteggiatrice, tuttavia, potrebbe tornare presto a sorridere: si sta facendo infatti largo una clamorosa ipotesi. Così mentre, dopo la scelta, sta facendo discutere l’intervista di Daniele Malaspina che ha rivelato di un’intesa proprio con la scelta di Brando.

>> “Quello che lei non ha detto lo dico io”. Chiara Ferragni, Fedez vuota il sacco nel modo più clamoroso

“Tra noi ci sono stati diversi scambi di opinione e lei non credeva che io potessi ricambiare questo interesse. Lì dentro non volevo creare situazioni o dinamiche. Se fossi stato sul trono mi sarei esposto, le avrei detto: “Raffa passa dal mio lato, perché ti voglio conoscere”. Però, lei me l’ha detto: “Daniele sei troppo carino, mi piaci”. Mi ha sempre guardato con gli occhi a cuoricino”.





Uomini e Donne, Beatriz prossima tronista? Il pubblico si spacca

“Io ricambiavo, ma stavo sulle mie e non potevo dire realmente quello che pensavo, fino a quando non sono uscito e ho esposto il mio pensiero”. Tornando a Beatriz, non è esclusa la possibilità di vederla preso sul trono. “Beatriz D’Orsi, vi piacerebbe vederla sul trono?”, è questa la domanda che la pagina Instagram Lollo Magazine ha posto ai fan di U&D il 14 marzo scorso.

I commenti sono spaccati. “Anche no, grazie”, “Ma per carità, è una lagna”, “Smetto di guardare il programma”, “Sì, se lo merita per come è stata trattata”, “Spero di rivederla a settembre, l’ha portato avanti lei questo trono”, “No, è arrogante e cafona”. Secondo voci non confermate la produzione pare stia pensando di scommettere su di lei. Staremo a vedere.

Intanto molta attenzione c’è anche per Ernesto che ha incassato il no di Raffaella. Ernesto ha raccontato l’esterna con Raffaella e il suo no alle avances del cavaliere. “Ho provato a baciarla ma mi ha detto no. Ha detto che preferisce aspettare ed è una cosa che apprezzo”. Ma sono in molti a pensare che Ernesto ci sia rimasto male. E sui social non gliel’hanno fatta passare liscia.