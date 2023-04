Uomini e Donne, anticipazioni succose su una nuova coppia e un acceso confronto. Da sempre il programma di Maria De Filippi, dove persone di tutte le età (Trono Classico per i più giovani, Trono Over per i più maturi, ndr) cercano l’anima gemella, si caratterizza per confronti ad alto tasso emotivo. Dietro le telecamere, checchesenedica, sono nate coppie che fuori si sono sposate, hanno avuto figli, insomma, hanno messo su famiglia.

Certo, non saranno state la maggioranza, ma non è che lontano dalla tv le altre coppie, quelle ‘normali’ siano così inossidabili… In ogni caso proprio in questi giorni si sta parlando di quello che è successo durante le registrazioni dell’8 aprile scorso. A quanto pare c’è una nuova coppia in città, pardon, a Uomini e Donne. Stiamo parlando del Trono Over. Invece Armando Incarnato è finito al centro di un autentico polverone ed è finito… in lacrime.

Leggi anche: “Stop al programma”. UeD, Maria già informata: cosa ha deciso di fare Mediaset





La nuova coppia di Uomini e Donne

Secondo quanto trapelato in queste ore nello studio di Uomini e Donne è nata una nuova coppia. È quella formata da Tiziana e Alberto, del Trono Over. I due, infatti, hanno deciso di lasciare il programma per provare a cominciare una nuova storia. In tanti si sono emozionati. Il colpo di teatro l’ha offerto Alberto che ha scritto una lettera a Tiziana: “Ho scoperto una persona sempre allegra, che sdrammatizza ma è allo stesso tempo molto profonda”.

Grandi applausi e tutti in piedi, dame e cavalieri, per salutare i due protagonisti del Trono Over che lasciano lo studio per vedere se la loro relazione durerà lontano dalle telecamere. Ma ci sarà anche dell’altro, ovvero tuoni e fulimini si abbatteranno su Armando Incarnato. L’attore ormai noto personaggio tv è stato pesantemente attaccato e definito un ‘protetto di Maria‘.

Armando Incarnato è finito addirittura in lacrime mentre affermava di sentirsi profondamente offeso dalle accuse ricevute. Sembra che ci sia stato qualcuno che ha ipotizzato dei veri e propri ‘tour’ organizzati da un manager per Armando e lui si è difeso: il manager di cui si parla è un suo caro amico e lui ha fatto solo ‘qualche ospitata’ in giro, ma senza nessun organizzazione dietro. Insomma le prossime saranno puntate ricche…

“Ho le prove”. UeD, Armando Incarnato smascherato: lascia lo studio