“Decisione necessaria”. Uomini e Donne, salta la scelta di Federico Nicotera. Cosa sta succedendo

Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera si complica e non poco tanto che c’è già chi parla di maledizione. La registrazione prevista per il 27 febbraio è infatti slittata a data da destinarsi. Così mentre i fan si scatenano con i commenti. “Caro Federico, potrei essere tua mamma, perché ho due figli di 22 anni, per questo motivo ti parlo da mamma, secondo me, hai avuto un colpo di fulmine per Carola, perciò ti consiglio di scegliere con il cuore. Alice, secondo me, è troppo aggressiva, ha un astio spropositato nei confronti di Carola”.



“Quando lei parla, Carola è tranquilla, ma se lo fa Carola, lei inizia a fare le faccine strane, ovviamente trattenendosi di dire qualche cattiveria. Un’altra cosa che ho notato è che quando Carola piange si vedono le lacrime, ma se lo fa Alice, si sente i singhiozzi, ma le lacrime non ci sono per niente. Stai attento, nell’amore è meglio rischiare, ma credo di potertelo dire che con Carola non rischierai, penso che il meglio deve ancora avvenire. Buona fortuna!”.

Leggi anche: “Maria ha scelto così”. Morte Maurizio Costanzo, la decisione ufficiale su Uomini e Donne





Uomini e Donne, salta la scelta di Federico Nicotera: piano registrazioni stravolto dalla morte di Costanzo



Alice che sembra sicura di non essere la scelta: “È una mia sensazione, dopo l’ultima puntata cosa dovrei pensare, mi dai l’impressione di uno che vuole complicarsi. Perché vai dietro a una che non ti capisce e che tu non capisci, lei dice nonostante forse mi trovi più matura perché forse sei uno di quelli a cui piace complicarsi la vita”.



Per questo però ha deciso di giocarsi fino in fondo le sue carte. Che cosa ha fatto? Ha pubblicato due scatti con le parole ‘Verace’ e ‘cocciuta come poche’. Il primo termine sembra indirizzato senza meno a Carola che, più volte, è stata accusata dai fan di Alice di essere una persona falsa. Per capire chi delle due sarà la scelta però bisognerà aspettare.



Il piano di produzione, però, è stato completamente stravolto in seguito alla notizia della morte di Maurizio Costanzo. “Addio scelta, sembra che ci sia una maledizione su questa scelta finale di Federico”, ha scritto un utente sui social.”Ma sapete cosa può fregare, in questo momento a Maria della scelta finale di Federico? Certo che siete proprio insensibili”, ha scritto un altro commentatore social per spezzare le polemiche nate tra i fan della trasmissione.