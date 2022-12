Uomini e Donne, chi sperava di vedere un delle scelte nei prossimi giorni resterà deluso. Dietro la notizia, che sta facendo arrabbiare i fan non poco, c’è un motivo preciso. Così mentre nel parterre gli animi si scaldano con Riccardo Guarnieri al centro del dibattito. Contro il cavaliere ha tuonato anche Maria De Filippi che gli ha chiesto di essere più chiaro con la dama Gloria Nicoletti: “Lei vorrebbe star bene con te non solo il sabato sera, vorrebbe stare bene tutte le sere”, ha detto Maria.



Il diretto interessato, però, ha glissato sull’argomento e ha detto ribadito di voler vedere ancora la dama nonostante le incomprensioni. A questo punto erano intervenute alcune dame del parterre di Uomini e Donne e le frasi più forti sono state quelle di Paola che senza tanti giri di parole aveva detto a Riccardo Guarnieri: “Vattene a casa, sei un pagliaccio. Prendi in giro tutte le donne”.

Uomini e Donne, le scelte dei tronisti io onda gennaio



Riccardo che pare abbia ancora un debole di Ida che, da parte sua, aveva attaccato chi le aveva fatto notare che il giorno della scelta di Alessandro indossava lo stesso abito di quando fece lo stesso con Riccardo. Secca la risposta della dama: “Buongiorno a tutti, volevo chiacchierare un po’ con voi, grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato, ad alcuni sono riuscita a rispondere ad altri no ma vi ho letti tutti, vi ringrazio davvero perché siete felici perché io sono felice”.



“Alcuni non sono felici perché sono insoddisfatti della loro vita e quindi non sono felici della felicità altrui, che ci posso fare? Io vi faccio vedere quella che sono sempre che vi piaccia o non vi piaccia. Arrivare anche a pensare ad alcune assurdità, premeditazione? – ha proseguito Ida – Ma voi le pensate di notte queste cose? Io sto bene “questa sono io, quello che condivido con voi io e Ale perché davvero stiamo benissimo insieme, grazie a chi ci vuole bene, a me a Samu ad Ale a tutti i miei amici!”.



Tornando alle scelte, i fan del programma dovranno aspettare gennaio. Tra pochi giorni infatti UeD andrà in ferie. Le nuove puntate di Uomini e donne, infatti, sono previste regolarmente a partire da lunedì 9 gennaio 2023, come sempre nella fascia oraria del primo pomeriggio e solo da quel giorno in poi sono previste le scelte.