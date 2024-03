“Scelta annullata”. Uomini e Donne, clamorosa decisione di Brando: il tronista lascia lo studio

Uomini e Donne, trono di Brando senza pace: arriva una novità bomba dalle anticipazioni. Il tronista avrebbe fatto saltare la scelta sul più bello. E dire che nelle puntate scorse tutto sembrava andare per il meglio. Brando era uscito sia con Raffaella che con Beatriz. L’esterna con la prima era andata male, i due avevano discusso e lei aveva accusato il tronista di allungare il brodo solamente perché vuole avere conferme da Beatriz per poterla scegliere.

Discorso, questo, ribadito anche in studio dove aveva anche aggiunto di non avere più motivo a rispondergli di sì nel caso in cui lui dovesse sceglierla. Nell’esterna con Beatriz, che era andata decisamente meglio, era invece scattato un bacio ma tornati in studio era scoppiato il caos. Si erano tutti trasferiti nello spazio dedicato a corteggiatori e corteggiatrici e quando Brando aveva chiesto a Raffaella di ballare, lei aveva rifiutato.





Uomini e Donne, salta ancora la scelta di Brando

Era spuntato anche un audio. Audio in cui pare Brando confessi di aver danzato prima con Raffaella soltanto perché piangeva. Ora che tutto sembrava fatto ecco il colpo di scena. Racconta Novella 2000 come: “Mentre le due corteggiatrici erano fuori, Brando si è mostrato molto agitato. Una cosa normale e che abbiamo sempre visto in questi anni di Uomini e donne”.

“Ma questa volta è successa una cosa che non era mai accaduta nella storia del programma. Il tronista ha detto di non voler più fare la scelta perché non era sicuro”. Il trono di Brando è uno dei più discussi e chiacchierati degli ultimi anni. Le critiche sono sempre le stesse da mesi (Brando è nello studio da settembre) e concordi sul fatto che il 22enne stia prolungando la sua permanenza in studio solo per avere più popolarità.

Non c’è giorno che Brando non venga preso di mira sui social. A margine di un clip si legge: “Ma basta Brando: a parte la mancanza di rispetto nei confronti di Raffaella, scegli. Ti becchi sta rogna e ci liberi da questo supplizio noioso”. Supplizio noioso che sarebbe il trono nella sua totalità.