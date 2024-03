Al Grande Fratello si è scoperto qualcosa di clamoroso riguardante Varrese. Il concorrente avrebbe parlato di Anita e ciò che è emerso ha lasciato tutti di stucco. Infatti, un utente dopo aver visto la diretta H24 su Mediaset Extra, si è riversato sul social network X e ha riportato le affermazioni dell’attore. Ovviamente nella puntata del 7 marzo si capirà tutto definitivamente.

Non è stato proprio lui a svelare tutto al Grande Fratello, infatti su Varrese si sono soffermate Rosy e proprio Anita. Quest’ultima è stata in grado di scoprire la possibile decisione di Massimiliano, che era impensabile fino a poco tempo fa. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nella casa e cosa potremmo vedere tra poche ore in diretta tv.

Grande Fratello, Varrese sarebbe pronto a un clamoroso gesto verso Anita

Nella casa del Grande Fratello Varrese avrebbe rotto il silenzio su Anita, almeno stando alla ricostruzione fatta dalla Olivieri e da Rosy Chin. Avrebbe studiato attentamente cosa fare nelle prossime ore e tutto potrebbe accadere nella puntata in diretta con Alfonso Signorini. A scrivere tutto è stato l’utente Chaos, che sull’ex Twitter ha riferito le presunte dichiarazioni di Max.

Questa la rivelazione inerente le prossime nomination del Grande Fratello: “Rosy e Anita parlando di nomination, non ho sentito tutto, ma mi è sembrato che dicessero che Max nominerà Anita perché con Simona ha rapporto“. Vedremo se davvero Massimiliano seguirà questa sua idea oppure se invece questa ricostruzione è stata non propriamente corretta.

Rosy e Anita parlando di nomination non ho sentito tutto ma mi è sembrato che dicessero che Max nominerà Anita perché con Simona ha rapporto.. confermate? #grandefratello — Chaos (@Carlaxxxxxxxxx) March 7, 2024

Altri sono convinti invece che non tradirebbe mai Anita e che punterà su altri nomi. Non resta che attendere ancora qualche ora per avere un quadro della situazione più chiaro.