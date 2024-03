Bufera al Grande Fratello su Simona. La concorrente ha infatti parlato con Varrese nelle ultime ore, scatenando una reazione avversa di una parte del pubblico. Anche perché dalla sua bocca sono uscite delle parole a dir poco spiacevoli, secondo questa fetta di telespettatori che seguono le dinamiche del reality show di Canale 5. E ora non sappiamo se saranno presi dei provvedimenti.

Nella casa del Grande Fratello Simona non riesce proprio ad andare d’accordo con alcuni concorrenti e si è sfogata con Massimiliano. Purtroppo non è in grado di riuscire ad instaurare dei forti legami con alcuni protagonisti del programma, quindi preferisce non avere niente a che fare con loro. Ma li ha descritti in un modo che non è piaciuto a molta gente.

Grande Fratello, bufera su Simona Tagli: la frase choc

Dunque, nella casa del Grande Fratello Simona ha attaccato pesantemente i concorrenti, soprattutto quelli più giovani. Infatti, Anita aveva puntato il dito contro di lei: “Sembra che presenti tu, ti alzi in piedi, ti metti in posizione di presentazione del programma, come se stessi presentando il tuo programma. Non c’ha senso, anche il modo in cui si pone fisicamente, come sta in scena. Si vede che è proprio costruita, totale. Fa un programma a parte. Io sono sconvolta dal fatto che non abbia parlato con nessuna di noi”.

Simona Tagli ha esclamato davanti a Varrese: “A me francamente di essere presa per i fondelli da questi quattro ragazzini con la bocca sporca di latte anche no. Va bene? Perché a 25 anni essere ragazzini, con la bocca sporca di latte, mi viene da ridere. Sono dei bambini storti, eh scusa. No?”. Massimiliano sembrava essere d’accordo con lei, ma sono scoppiate le polemiche al di fuori del programma.

Simona Tagli contro i concorrenti: "Bambini con la bocca sporca di latte. Sono ragazzini storti".

Infatti, c’è chi ha scritto tra gli utenti in polemica con lei: “Ma sentiamo cosa pensano i genitori dei ragazzi che Simona ha definito ‘bambini storti'”. Vedremo se ne parleranno in puntata.