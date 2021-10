“A cena con una ragazza, ho la foto”. UeD, in studio la segnalazione-bomba sul corteggiatore

Puntata ricca di sorprese quella di oggi, martedì 26 ottobre, di Uomini e Donne. A tenere banco è stata la discussione tra Ida Platano e Marcello Messina. Nonostante la storia sia già finita e il cavaliere abbia iniziato a frequentare Marika, la dama ha ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi. “Sei un falso perbenista” l’accusa di Ida. Marcello non l’ha presa bene e ha chiesto alla dama se conoscesse il significato delle parole che stava usando.

Nella diatriba è intervenuta anche Tina Cipollari. L’opinionista ritiene che Ida stia nascondendo qualcosa. Deve esserci qualcosa che è accaduto tra i due e che non è stato rivelato. “Lo vuoi smascherare? Togligli sta maschera” l’invito di Tina a Ida. Ma durante la puntata abbiamo assistito anche ad un altro colpo di scena. Dopo lo scontro tra Ida e Marcello Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Roberta Ilaria Giusti. Quest’ultima, oltre a Luca, sta conoscendo anche Samuele e per lui ha speso belle parole.

Gli apprezzamenti di Roberta a Samuele hanno fatto arrabbiare Luca il quale, la scorsa puntata, ha abbandonato lo studio. Da quel momento la tronista ha visto solo Samuele, mentre con Luca tutto tace. Il fatto è che quest’ultimo ha deciso di non presentarsi in trasmissione. E questo ha profondamente deluso Roberta: “Sapevo che non sarebbe venuto dopo che l’altra volta è andato via solo perchè stavo difendendo Samuele”.





Secondo Roberta Ilaria Giusti Luca ha preso l’occasione al volo, trovando una scusa per non presentarsi e abbandonare Uomini e Donne. Ma non basta. L’episodio ha un retroscena davvero inaspettato. Roberta, infatti, confessa di aver ricevuto una segnalazione proprio su Luca: “Alcune mie amiche mi hanno mandato uno screen in cui era a cena con una ragazza. All’inizio non ho dato importanza alla cosa, oggi sì”.

In ogni caso l’infatuazione di Luca nei confronti di Roberta sembrava sincera. Così anche Gianni Sperti ha tentato di gettare acqua sul fuoco. L’opinionista è convinto che presto Luca tornerà sui suoi passi “altrimenti sarebbe un attore”. A questo punto sono in tanti a chiedersi come proseguirà questa tormentata storia tra Roberta e Luca.