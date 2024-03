Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno deciso di tornare insieme sui social. Un video su instagram che mette le cose in chiaro e che, dopo le parole di Roberta dei giorni scorsi (presto parlerò io), suona come un messaggio direttissimo. Sono stati loro, insieme, a voler dire come stanno le cose ed hanno scelto delle immagini inequivocabili. Così mentre in studio il trono dell’ex di Alessandro, Ida Platano, non sembra decollare.

Tanto che pure Maria De Filippi, scherzando ma non così tanto, ha detto di non essere sicura che alla fine Ida sceglierà. Sui social, come al solito, i commenti non sono generosi con la dama bresciana: “Ida ma possibile che a Brescia non ci sia un uomo che ti piace? È che vi piace stare in televisione, trucco e parrucco, abiti ecc”.





Uomini e Donne, Roberta e Vicinanza: prima vacanza insieme

E ancora: “Mi sforzo di capire questa donna imbarazzante ma, credetemi, non la capisco proprio. Ignorantella, presuntuosa, bruttarella pure; mi chiedo, ma Pierpaolo cosa ci fa ancora lì a perder temo con lei. Salvati e lasciala sola con quell’altro che in realtà sta lì solo a favor di telecamere. Scappa Pierpaolo, scappa”. Chi non scappa è Alessandro Vicinanza da Roberta Di Padua.

Contrariamente a quanto ipotizzato la coppia ha deciso di fare il suo primo viaggio insieme. Racconta Blasting news come: “Giovedì 28 marzo, infatti, il cavaliere di U&D ha postato tra le sue storie di Instagram un video registrato in un’auto dove in quel momento si trovava anche la compagna: i due si sono ripresi all’arrivo nella città che li ospiterà nel fine settimana e probabilmente anche a Pasqua e a Pasquetta”.

Destinazione? Marrakesh. La risposta migliore a chi dava per bollita la coppia. Ma c’è chi non si fida: “Alessandro aveva già fatto una cosa del genere con Ida. Erano andati insieme a New York e sembrava grande amore. Finirà così pure sta volta e ce li ritroveremo a settembre”.