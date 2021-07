“Non c’è scelta”. Roberta Di Padua sgancia la bomba. Terremoto a Uomini e Donne

Avevamo lasciato Roberta Di Padua di Uomini e Donne arrabbiata e poi delusa per la fine della storia con Riccardo Guarnieri. La rottura definitiva era arrivata in studio, da Maria De Filippi. I segnali c’erano da tempo, poi l’ultimo confronto a UeD ha definitivamente chiarito la situazione. E, dopo settimane, Roberta Di Padua ha rilasciato un’intervista al magazine del programma e ammesso di vivere tra alti e bassi.



Non aveva ancora completamente recuperato la sua serenità e raccontato di aver vissuto, come è possibile anche capire attraverso i social, un week-end in Sardegna con alcuni amici. Non ha più sentito Riccardo, che nel frattempo è praticamente ‘sparito’ dai social. Aveva provato a mettersi in contatto con lui, senza però ottenere alcuna risposta. Riccardo che non sembra pensare troppo a Roberta Di Padua. Deianira Marzano ha condiviso tra le sue Storie uno scatto in cui il cavaliere di Taranto appare sorridente a fianco a una donna.



Non si conosce l’identità di questa persona, ma l’influencer lancia comunque questa bomba di gossip oscurandole gli occhi. E commenta: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”. Episodio non gradito da Roberta Di Padua che, poi, aveva lanciato una frecciata sui social. “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori”.







Ma intanto si allungano nubi sul suo ritorno in studio. “Non so se sono pronta” ha svelato. “E poi non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”. Roberta Di Padua ha svelato come sta dopo la fine della sua storia con Riccardo Guarnieri.



“Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”. Era stata Roberta Di Padua a spiegare il motivo della crisi. “Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”, spiegava a UeD Magazine. Una storia finita malissimo.