La notizia fa tremare lo studio di Uomini e Donne: a lanciarla è una delle dame che non ha esitato a sparare a zero contro uno dei cavalieri al momento più discussi, a finire nel mirino è stato Alessandro in queste settimane oggetto di pesanti critiche per il suo rapporto con Gemma Galgani. A svelare un dettaglio a luci rosse sulla sua vita passata è stata Paola che ha raccontato di come Alessandro avrebbe partecipato ad una serie di pellicole hot.



La bomba è scoppiata dopo la sfilata che ha visto protagoniste assolute Gemma e Roberta Di Padua che ha provato in tutti i modi a sedurre Riccardo. Riccardo che è stato al gioco tanto che in molti si chiedono se il ritorno con la sua ex possa essere dietro l’angolo. Il rapporto con Gloria Nicoletti infatti non sembra pronto per arrivare a una svolta ed i mugugni sono stanti con chi è tornato ad accusare Riccardo di essere un narcisista cronico.

Uomini e Donne, Alessandro ha partecipato a film a luci rosse?



Come narcisista sarebbe, senza mezzi termini, Alessandro. Gianni Sperti, infatti, sarà particolarmente duro e severo nei confronti della dama: l’opinionista di Uomini e donne si scaglierà contro Paola per aver reso pubblica una confidenza che, a quanto pare, non avrebbe dovuto confessare pubblicamente. Il pubblico per ora non si pronuncia mentre attacca Gemma ed il suo comportamento con Alessandro.



“Ma sta befana ha capito o no che gli fa schifo e non vuole rapporti con lei? Lei che fa battute a sfondo sessuale che schifo a così ALLUPATA che non ha nessuna vergogna Mi fa schifo a me che sono donna Certo che lui si sente in imbarazzo lei è così lasciva e intraprendente sessualmente oltre che vecchia che lui si tira indietro Perché è vecchia in confronto a lui parliamoci chiaro Vecchia e schifosamente vergognosa”.



Ma c’è anche chi la difende: “Lui è veramente una moneta da 3 euro… un pagliaccio … non è uscito perchè stava male … poi escono e la tiene per mano … lei pure gongola … non ti rendi con che le altre se le sbaciucchia tutte e vuole portarsele in camera … dai Gemma se non capisci nemmeno di fronte all’evidenza ? Un pò di dignità … quanta tristezza”.