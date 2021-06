Come ben sapete ‘Uomini e Donne’ ha chiuso i battenti per questa stagione televisiva e tutto questo accade ogni anno in vista della stagione estiva. Si è però già al lavoro per farsi trovare pronti per il 2021-2022 e in questi giorni stanno uscendo fuori voci sempre più inquietanti, in riferimento soprattutto a Tina Cipollari. L’opinionista potrebbe non essere presente dopo tantissimi anni oppure apparire in poche puntate. Indiscrezioni che ovviamente dovranno essere confermate nei prossimi giorni.

Intanto, un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha raccontato per la prima volta un episodio gravissimo, accaduto tempo fa dietro le quinte del programma. Una vera e propria rissa tra due cavalieri, che ha provocato anche danni economici. Nonostante questo, la padrona di casa aveva preferito perdonare quegli atteggiamenti, sborsando dalla sua tasca i soldi necessari per riparare i danneggiamenti. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo e soprattutto chi si è reso artefice di ciò.

Questo il racconto a ‘RTL 102.5’ da parte dell’uomo: “Ho litigato in studio, mi sono quasi preso a botte con un altro cavaliere e dietro le quinte abbiamo spaccato due telecamere. Le ha pagate Maria De Filippi, la redazione. Ma abbiamo sbagliato, abbiamo alzato i toni e certe cose non si fanno. Ma corteggiavamo la stessa donna e ci siamo fatti prendere dalla mano”. Quindi, una contesa per una dama ha fatto accadere il putiferio a telecamere spente e ora è finalmente emersa la verità dei fatti.





A raccontare l’episodio accaduto a ‘Uomini e Donne’ è stato Gianluca Tornese, protagonista di questa spiacevole vicenda insieme a Mariano Catanzaro. Lui attualmente è un influencer e ha confessato l’intenzione di approdare in un’altra trasmissione televisiva. E staremo a vedere se i suoi obiettivi saranno raggiunti. Intanto, c’è curiosità per capire se anche Catanzaro vorrà rompere il silenzio su questo fattaccio e raccontare altri particolari su questo incredibile e furibondo litigio televisivo.

L’ex ‘Uomini e Donne’ Gianluca Tornese ha parlato anche del problema fisico che lo ha colpito, l’infertilità: “Sono stato un mese in depressione, è stato un periodo bruttissimo e molto difficile. Il mondo mi è crollato addosso ma ora sto meglio. Ho fatto una cura di antibiotici e sto cercando di uscire da questo problema. Vorrei comunque fare un appello ai ragazzi: si cura, non dovete preoccuparvi”.