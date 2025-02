“Le mani addosso”. Uomini e Donne, rissa choc in studio: tra le due dame è finita nel peggiore dei modi

Uomini e Donne, due dame sarebbero quasi venute alle mani durante l’ultima registrazione. La segnalazione la fornisce l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Sono questi giorni molto complessi per il programma di Maria De Filippi, con l’addio obbligato di Mario Cusitore. Il suo ritorno a UeD aveva fatto discutere, ma il suo modo di fare colpisce il pubblico e così si pensava che il suo percorso potesse proseguire. Ma non sarà così.

Tutto è iniziato con una segnalazione: Mario Cusitore è stato beccato in una discoteca mentre stava baciando Nicole Santinelli, ex tronista dello show. Naturalmente si tratta di un comportamento vietato dal regolamento. La redazione ha quindi cercato di vederci chiaro, contattando la diretta interessata.





Uomini e Donne, Morena e Margherita sono venute alle mani

Ebbene Nicole Santinelli ha confermato di aver baciato Mario Cusitore. Le sue parole hanno così impedito allo stesso cavaliere di poter spiegare il suo punto di vista. Mario è stato immediatamente cacciato dal programma. Intanto nello studio qualcosa di importante sta succedendo.

Gli spoiler che stanno circolando sul web in queste ore, infatti, svelano che Morena ha discusso animatamente con Margherita, le due sono quasi arrivate al punto di mettersi le mani addosso. Tra le due dame c’è stato un litigio molto forte sulle anticipazioni che Aiello avrebbe scritto a Pugnaloni sui social per passare come la buona della situazione.

Racconta Blasting news come: “Chi fa parte del cast del programma non potrebbe svelare quello che accade in studio durante le riprese, quindi Margherita avrebbe violato il regolamento e Morena l’ha sottolineato con forza nella puntata odierna”.