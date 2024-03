Uomini e Donne senza pace, al centro delle polemiche stavolta c’è Ernesto: il cavaliere ha avuto un duro confronto con Marcello contro il quale si è schierato anche Gianni Sperti. Il cammino di Ernesto in questa edizione del programma è stato piuttosto altalenante, entrato per corteggiare Ida Platano aveva poi lasciato lo studio deluso dai suoi comportamenti. Nel dettaglio aveva così giustificato l’addio nel corso di un’intervista a Lorenzo Pugnaloni.

“A livello umano mi aspettavo che lei mi desse un abbraccio o che comunque venisse da me. Come ho già detto stavo vivendo un lutto per me importante. Al di là di questo le auguro il meglio. Credo che il distacco tra me e Ida si fosse creato già nella puntata precedente. Dissi che, secondo me, una donna che rincorre un uomo manca di rispetto a sé stessa”.





Uomini e Donne, duro confronto tra Ernesto e Marcello

“Io vorrei una donna al mio fianco che mi tenga testa. Non è questione di gelosia, sia chiaro, ma vedo la vita così”. C’era poi sta la frequentazione con Barbara, che partita bene era finita malamente con tanto di parole fuori dagli schemi. Ora Ernesto sembra non avere ben chiare le idee. Sembra piuttosto preso dalla nuova dama Raffaella (molto contesa), ma si è fatto notare soprattutto per altro.

Per esempio per la sua lite con Marcello. Cosa è successo? Nel corso della puntata Ernesto ha sostenuto che Marcello abbia un comportamento eccessivamente vittimistico aggiunde parole forti: “Mi stai sul c” Posizione che anche Gianni Sperti condivide. Apriti cielo, Marcello ha risposto a tono e ne è nato un alterco sul quale il pubblico ha dato il suo giudizio.

Le critiche sono tutte per Ernesto: “Ernesto è l’ennesimo pagliaccio che crede di conoscere la verità assoluta”, “Lui è egoriferito come pochi, si sente superiore a tutti”, “Che cafone, non capisco perché lì dentro lo osannino tutti”, “Ma come si permette a dire a una persona che è negativa?”, sono alcuni dei commenti che si leggono in rete.