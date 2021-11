“C’è lo stop”. Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta a farlo: la decisione

Nella puntata del 26 novembre, ultimo atto della settimana, a ‘Uomini e Donne’ si è registrata la pesante assenza in studio della grande protagonista Gemma Galgani. Ma ha comunque deciso di intervenire da remoto per commentare ciò che le è successo. Infatti, la dama piemontese è stata colpita dal coronavirus ed inevitabilmente dovrà rispettare l’isolamento domiciliare e non potrà quindi essere presente fisicamente per un po’ di tempo. Tina le ha augurato di riprendersi il prima possibile.

Ma l’opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha anche colto l’opportunità per confessare di essere stata ammalata anche lei della stessa patologia per due volte: “Ti auguro di guarire presto, non penso che che ci vorrà poco perché io l’ho avuto due volte. La prima volta a novembre e poi durante il periodo di Pasqua. So che cosa si prova e so che si tratta di una cosa lunga, anche se stai bene devi stare in casa fino a quando fai il tampone e risulti negativo. E io so tutto avendolo avuto ben due volte”, ha concluso.

C’è una grande novità per quanto riguarda ‘Uomini e Donne’, infatti si è deciso di interrompere un percorso sempre seguito fin qui. Infatti, durante tutti i fine settimana sono in programma le registrazioni delle puntate del dating show di Maria De Filippi che poi sono trasmesse su Canale 5 successivamente. Ma stavolta non ci saranno, infatti è stato disposto un rinvio delle stesse. Sono state comunicate le nuove date e spiegate anche le ragioni che hanno portato la redazione a questo cambiamento.





Le nuove puntate di ‘Uomini e Donne’ non saranno dunque registrate sabato 27 e domenica 28 novembre. Infatti è stato scelto di posticipare di pochi giorni le registrazioni. I due appuntamenti originariamente in programma per quelle date slitteranno a lunedì 29 e martedì 30 novembre. Non stiamo parlando di uno stravolgimento totale, ma di un piccolo imprevisto. E la decisione si è resa necessaria per un impegno improcrastinabile della conduttrice, che sarà dunque al lavoro altrove.

Maria De Filippi non avrebbe potuto presentare quelle puntate di ‘Uomini e Donne’ perché impegnata con ‘Tu Si Que Vales’. La finale di quest’ultima trasmissione è infatti in diretta e quindi i due impegni lavorativi si sarebbero sovrapposte. E proprio sabato 27 novembre vedremo chi vincerà il programma presentato da Belen Rodriguez e Giulia Stabile. E per ‘UeD’ bisognerà pazientare qualche giorno in più.