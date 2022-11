Ex dama di Uomini e Donne ricoverata poco prima del matrimonio. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno dal volto del dating show condotto da Maria De Filippi. Mesi fa la dama si è sottoposta a un intervento per un tumore al seno. Un cammino doloro durante il quale era stata sottoposta a terapia che non avevano miniato il fisico.

In una vecchia intervista al Magazine di Uomini e Donne aveva rivelato come: “La terapia ormonale è devastante, ma non si molla, mai”. Lasciando poi un pensiero ad amici e fan e un appello in favore della prevenzione. In queste settimane l’ex dama ha effettuato nuovi esami dopo la scoperta del cancro al seno un anno fa.

Ex dama di Uomini e Donne ricoverata: è Luisa Monti

La scoperta della malattia ha costretto Luisa Monti, a rimandare le nozze con Salvio, il cavaliere che aveva incontrato proprio nello studio del talk show condotto da Maria De Filippi. I due devono sposarsi il 7 dicembre, ma in queste ore la dama è stata colpita da un malore e ricoverata d’urgenza in ospedale.

“Stamattina ci siamo presi un bello spavento, – ha detto l’ex dama di Uomini e Donne in un video dopo il ricovero in ospedale – Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope”.

Dopo tanti rinvii l’ex dama e il cavaliere Salvio si sposeranno. Appuntamento il 7 dicembre a Sutri, in provincia di Viterbo. ”Abbiamo voluto fissare il matrimonio durante il ponte dell’Immacolata, in modo da far venire tranquillamente tutti gli invitati”, aveva raccontato Luisa Monti. Tra gli invitati ci saranno tanti ospiti del programma come Roberta Di Padua e Valentina Autiero e Sabrina Travaglini che celebrerà il rito civile. Barbara De Santi presiederà il rito simbolico.