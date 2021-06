Uomini e Donne è finito da qualche settimana ma non scende l’attenzione su Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua e Ida Platano, i tre protagonisti che hanno incendiato l’ultima parte del dating. A lanciare la bomba, per chi non lo ricordasse, era stato proprio Riccardo Guarnieri che aveva accusato l’allora fidanzata di cercare esclusivamente la popolarità all’interno del dating. Parole che non erano state gradite da Roberta Di Padua che aveva risposto a tono.



“La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo Guarnieri, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – aveva esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”, aveva prima di entrare nei dettagli.



La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli atteggiamenti, nei modi di fare”. Accusa Riccardo Guarnieri che “a letto non riesce a dormire e guarda i video ad alto volume. Io vorrei dormire la notte. Anche perché io non sto tutto il giorno a casa come lui. Io marcio tutti i giorni, lui non fa nulla, sta tutto il giorno a casa a guardare film”. Poi aveva reso noti quindi una serie di divieti che lui le avrebbe imposto.







Succedeva in studio. Ora, dopo settimane, Roberta Di Padua torna a parlare del cavaliere e ammette che sta vivendo tra alti e bassi. Non ha ancora completamente recuperato la sua serenità e racconta di aver vissuto, come è possibile anche capire attraverso i social, un week-end in Sardegna con alcuni amici. Roberta ha confessato di aver scritto a Riccardo Guarnieri senza però ricevere una risposta.



Stessa sorte toccata alla redazione di Uomini e Donne che ha cercato di intervistarlo per fare il punto della situazione. Se Roberta ha voluto dire la sua, Riccardo Guarnieri dall’altra, ha deciso di chiudersi nel silenzio e di non rispondere alle richieste della redazione di chiarimenti e spiegazioni. La sua assenza ha preoccupato più di qualche fan sui social. “Non voglio parlare”, avrebbe detto Riccardo. Parole che ben si sposando con la sua mentalità. È sempre stato un uomo riflessivo, contemplativo, che ha bisogno di pensare a ciò che accade nella sua vita.