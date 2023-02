Uomini e Donne, non è un buon momento per Riccardo Guarnieri. Nei giorni scorsi il cavaliere è stato rifiutato da una dama e fatica ancora a trovare l’amore. Cosa è successo? Nelle anticipazioni di Uominiedonneclassicoeover si legge come: “Riccardo ci ha provato con Cristina (Tenuta n.d.r.), le ha portato dei fiori al centro studio ma lei poi ha rifiutato di voler instaurare una frequentazione con lui. Cristina ha ribadito che l’unica persona che le piace è Armando”.



“Riccardo ha insistito dicendole: ‘Neanche per un caffè?’. E lei in modo ferreo ha risposto di no. Riccardo si è preso un bel palo”. Dunque, non ci sarà nessuna conoscenza approfondita tra i due. Riccardo, del resto sembra avere la testa altrove (molto altrove) ed ha confessato tutti a Gianni Sperti che ne ha raccolto parole e lacrime. Riccardo Guarnieri non smette di pensare a Ida Platano. “A volte piango. Mi capita di emozionarmi per quello che ho vissuto, che è stato bellissimo”.

Leggi anche: “Sei il mio scarto”. UeD, Riccardo Guarnieri tocca il fondo: insulti choc a Ida Platano





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri pensa ancora a Ida Platano



Gianni Sperti si è chiesto se sia normale piangere ancora ripensando ad un amore passato, soprattutto se l’altra persona si è rifatta una vita. Guarnieri non si è scomposto e ha replicato: “Spiace per come è andata, pazienza”. L’ultima volta che Ida e Riccardo Guarnieri si sono visti a Uomini e Donne risale a qualche giorno fa. E non tutti sono stati d’accordo nel condannare il cavaliere tarantino.



Anzi, scrive un’utente: “Ida è stata patetica. Non credo che le dichiarazioni fatte da Riccardo siano così gravi da meritare una crisi isterica come quella avuta oggi in puntata, se sei felice vai avanti e te ne fotti di un’intervista”. “Mette in discussione il tuo ruolo di madre se tu per prima ti senti di essere messa in discussione perché sei insicura non perché un’altra persona ti ci fa sentire quindi lavora su te stessa e impara a non addossare continuamente la colpa ad altri”.



“Ha fatto sceneggiate che manco a 15 anni sinceramente avrei fatto, compreso quando così random si è alzata e ha baciato Alessandro dal nulla. Le giustificazioni di Maria sono state un tentativo pietoso di metterci una pezza sopra, altro che rassicurazioni da dare al tuo uomo, quando litighi con quel fuoco dentro col tuo ex solo un cieco non vedrebbe che c è ancora del sentimento, d irrisolto cara Ida non c è solo lui ma incomincia con fare un po’ di sana autocritica”.