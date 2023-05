Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri spiazza lo studio e solleva, ancora una volta, immancabili polemiche: il cavaliere tarantino è in questi giorni sotto la lente d’ingrandimento dei fan. Il motivo? Neppure a dirlo è Ida Platano. Con l’ex fidanzata, ed attuale compagna di Alessandro Vicinanza, gli attriti non mancano. “A me in realtà fa sorridere che alcune persone si credano sempre al centro dell’attenzione, dei miei pensieri e soprattutto mi fanno sorridere anche le loro risposte alle mie presunte frecciatine”, ha raccontato al Magazine di UeD.

Nelle settimane scorse Riccardo Guarnieri ha chiuso la conoscenza con la bellissima Mariangela, sollevando la reazione del pubblico: “Riccardo ultimamente è incommentabile. Preferisco non commentare la bellezza di questa ragazza altrimenti poi posso risultare cattiva. Sicuramente la più bella è sempre stata Ida ma purtroppo RICCARDO È PROPRIO NA CAZETT”.

Leggi anche: “Momenti meravigliosi”. UeD: Ida Platano e Alessandro Vicinanza vogliono farlo sapere ai fan





Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri chiude con la nuova dama

E ancora: “Riccardo sta al programma per volere di Maria, lui non vuole storie ha paura di legarsi , gli piace solo mettersi in mostra e basta , ha stancato lo conosciamo bene. Le dame non dovrebbero uscire più con Riccardo”. Le critiche non sono destinate a finire. Raccontano le anticipazione, e riporta Blastingnews, che Riccardo Guarnieri sarà protagonista di una nuova frequentazione con una delle dame che affollano il parterre.

Di conseguenza, i due usciranno insieme e proveranno a conoscersi meglio fuori dallo studio ma, alla fine, l’effetto finale non sarà affatto dei migliori. “Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Riccardo comunicherà la sua decisione di troncare la conoscenza con questa nuova dama del trono over e quindi voltare definitivamente pagina”. Non finisce tutto qui. Riccardo avrebbe ammesso di non aver trovato il feeling giusto, prendendosi tutte le responsabilità davanti a chi lo accusa di ‘giocare, ancora una volta, con le persone’.

“Cmq non si può vivere una favola in solo poco tempo. Sicuramente una donna che corre così spaventa. Fa bene lei a dimostrare il suo interesse ha carattere, lui che se la dà a gambe perché è abituato a litigare . Forse non è capace di reggere un rapporto normale”.