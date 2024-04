“Solo una parola: vergogna!”. Uomini e Donne, furia Raffaella: esplode sui social e travolge tutti

Furia Raffaella Scuotto sui social, la scelta di Brando è letteralmente esploso. Un lungo post, quello della protagonista di Uomini e Donne, che ha destinatari ben precisi. Pochi giorni fa aveva commosso per un monologo che così recitava: “Stanotte, un attimo prima di spegnere il cellulare, d’istinto ho guardato lo sfondo e mi son passati avanti agli occhi gli ultimi anni della mia vita. Mi son detta tra me e me: «sono fiera di te» e me ne rendo conto solamente adesso di quanto lo sia e di quanto possa esserlo per tutto ciò che son riuscita a fare”.

“Molto per gli altri e poco per me stessa. Tanti momenti che ancora conservo nel cuore come il più prezioso dei tesori, altri che a volte vorrei rimuovere dai miei occhi ma poi ci penso e mi dico: «perché dovrei?» tutto ciò che ho affrontato e tutto ciò per cui ho lottato mi ha portato ad essere la Donna che sono oggi. Sono fiera di me”.





Uomini e Donne, Raffaella costretta a togliere delle foto dai social

Tanti erano stati gli applausi. Eppure c’è sempre qualcuno che pensa a come rovinare le cose. Come chi segnalato le sue foto: “Ho dovuto eliminarle perché ero in shadowban dal 10 Aprile a causa delle segnalazioni che in realtà non condivido, perché le foto non avevano nulla in mostra se non la schiena. Ma va bene così, siamo ancora nel medioevo e ci si sconvolge per un po’ di pelle in mostra”.

“Quello che non capirò e condividerò mai però, sono coloro ( nel mio caso soprattutto donne adulte) che sotto ogni mia foto, qualsiasi sia il contenuto, si divertono ad offendere una ragazza di 26 anni con una leggerezza imbarazzante”. E ancora: “Potrei essere vostra figlia, nipote , nuora, ma ciò non vi ferma dal pensarci su due volte prima di scrivere qualsiasi ca**ata”.

“Fortunatamente, la mia Mamma, mi ha insegnato a fregarmene di questi commenti da quattro soldi che dicono molto di chi li pronuncia ma niente di chi li riceve. Mi fate sorridere. vi auguro di avere una figlia, nipote, nuora abbastanza forte, perchè con delle donne come voi, il mondo ne ha proprio bisogno”.