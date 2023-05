Uomini e Donne, dalle polemiche non è immune neppure Maria De Filippi: nel pomeriggio di oggi si è scatenata una vera e propria rivolta social contro di lei e la produzione. Solo venerdì scorso è stata scritta la parola fine sul trono di Nicole Santinelli, un trono discusso e chiuso con una sorpresa: la scelta di Carlo al posto di Andrea. “Gli unici che hanno emozionato è ricordato cosa vuol dire la parola “sentimento”! Grazie ragazzi, di questo se ne ha davvero bisogno e siete stati un bellissimo esempio! Vi auguro tanta felicità”.

E ancora: “Lui bello come il sole e lei anche molto bella e dolce. Non l’ha capita nessuno, ma il fatto é che oggi tremava come una foglia per l’emozione, altro che fredda e finta. Tutti dicevano e credevano che sarebbe stato l’altro, io sentivo che avrebbe scelto Carlo. È un vero principe, sarebbe stata matta a lasciarselo scappare. Come ha detto Tina, di Andrea ne trovi ovunque. I ragazzi come Carlo invece sono rari. Bravi”.





Uomini e Donne, pubblico contro Maria De Filippi e le registrazioni

Intanto, oggi sono state messe in onda le registrazioni di Uomini e Donne ma in rete è già montata una protesta per la scelta dei troni e di mandare in onda puntate con Gemma protagonista. “Sempre la solita befana…pensavo in una puntata bella con le scelte, oppure le coppie che si sono formate, invece sempre lei. Poi ho intravisto ancora Ida. Canale 5 forse era meglio un bel film”. E non finisce qui.

“Sinceramente preferivo che la trasmissione continuasse ancora fino alla fine di maggio come gli altri anni! Queste sono tutte puntate già viste, quindi non c’è nessun interesse perché già sappiamo il finale!( almeno per quanto mi riguarda)….a questo punto avrei preferito le nuove puntate di Terra Amara al posto di Uomini e Donne Story”. Intanto sono già partite le ipotesi sui prossimi concorrenti.

Ci saranno Gemma, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Scrive poi Cooming Soon come: “Per la nuova edizione sembrano quasi certi alcuni ritorni, come quello di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani: il cavaliere infatti si è detto pronto a tornare e che ormai tra lui e la dama torinese non c’è altro che un dolce ricordo di un passato felice insieme”.