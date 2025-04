Questo martedì 22 aprile si è tenuta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne, che presto andranno in onda su Canale 5. Le anticipazioni, rese note dal blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo sito, preannunciano sviluppi particolarmente movimentati nel trono over. Tra le vicende più discusse, spicca l’inatteso gesto di una dama, che durante un acceso confronto in studio ha reagito in maniera inaspettata, lasciando il pubblico e gli opinionisti senza parole. Anche altre dinamiche di coppia accenderanno il dibattito, con Tina Cipollari pronta a dire la sua, come di consueto, senza filtri.

>>“Ha trovato l’amore”. Uomini e Donne, che notizia su Martina: la tronista non si nasconde più

La scena più clamorosa si verificherà quando una delle protagoniste deciderà di porre fine a una frequentazione importante. Dopo settimane di incertezze, la dama chiuderà con il cavaliere, ma lo farà nel modo più teatrale possibile: durante una discussione dai toni accesi, si lascerà andare a uno schiaffo. Il gesto, totalmente inaspettato, provocherà una reazione collettiva di sgomento nello studio. Tuttavia, per il cavaliere non sarà un addio alla vita sentimentale del programma: lo vedremo infatti avvicinarsi a un’altra dama, con cui pare stia trovando una nuova sintonia.





Uomini e Donne, Sabrina dà uno schiaffo a Guido

È proprio nel terzo atto che i nomi dei protagonisti vengono svelati. Sabrina deciderà di chiudere la frequentazione con Guido, ma la rottura sarà tutt’altro che pacifica. Dopo uno scontro verbale dai toni particolarmente accesi, la dama arriverà a tirare uno schiaffo a Guido, lasciando tutti, dal pubblico agli opinionisti, profondamente colpiti. La sorpresa però non finisce qui, perché Guido non resterà solo: inizierà a conoscere Gloria, dichiarando di trovarsi molto bene con lei. Intanto Gemma Galgani continuerà a frequentare Arcangelo, nonostante i dubbi espressi da Tina Cipollari, secondo la quale il cavaliere non sarebbe davvero interessato alla storica dama torinese.

Tina non si limiterà a commentare Gemma: l’opinionista punterà il dito anche contro Giuseppe e Rosanna, accusandoli apertamente di essere rimasti nel programma solo per visibilità. Secondo Tina, infatti, i due si sarebbero messi d’accordo per fingere un’esclusiva, pur non avendo alcuna intenzione di lasciare lo studio. Giuseppe cercherà di smentire questa versione dichiarando la sua intenzione di recarsi in Sicilia per conoscere meglio Rosanna nel suo quotidiano e decidere così con maggiore consapevolezza se portare avanti la relazione.

Nel contempo, altre dinamiche amorose prenderanno forma. Sabrina, prima della rottura definitiva con Guido, aveva concesso l’esclusiva al cavaliere, ma su pressione di Tina aveva deciso di dare una chance a un nuovo corteggiatore, Andrea. Quest’ultimo aveva fatto una buona impressione, tanto da essere trattenuto in studio. Tra Sabrina e Guido, nonostante la forte attrazione fisica dichiarata, non c’era mai stata vera intimità, elemento che ha probabilmente contribuito alla crisi. Intanto, nel parterre maschile, Alessio scoprirà che Valentina ha scelto di lasciare il suo numero a un altro, chiudendo così la conoscenza con lui. Anche Gemma vivrà momenti intensi: dopo una colazione romantica, bacerà Arcangelo. E Tina, da parte sua, proseguirà la sua esperienza da tronista, stavolta con Cosimo, con cui ha recentemente trascorso una vacanza in Spagna.