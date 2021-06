Uomini e Donne è uno dei programmi più seguiti in televisione. I telespettatori seguono con grande attenzione le vicende dei protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi. Si affezionano alle storie e cercano sempre di intuire quali saranno le scelte dei vari tronisti. Nel tempo il programma si è arricchito di varie figure, come gli opinionisti, è anche cambiato lo storico jingle che accompagna l’ingresso in studio dei vari protagonisti.

Tante cose sono state modificate, resta intatto lo scopo principale: quello di trovare l’anima gemella. Ci sono dei personaggi che hanno anche fatto strada nel mondo dello spettacolo, spiccando il volo da Uomini e Donne. Basti pensare a Costantino Vitagliano o Daniele Interante. Oppure a una protagonista degli ultimi dieci anni come Gemma Galgani. In tanti si sono avvicinati a lei, dal canto suo Gemma ha cercato uomini più giovani. La sua storia più importante è stata quella con Giorgio Manetti.

Insomma di acqua sotto i ponti ne è passata e il pubblico (in studio e a casa) si è sempre affezionato ai vari protagonisti. Uomini e Donne compie 20 anni e col tempo la parola tronista è entrata nel linguaggio comune. In tanti si sono seduti sul trono, ma pochi ricordano chi è stato il primo che lo ha fatto. Si tratta di Marco Mantoni ed è stato colui che per la prima volta ha fatto il tronista. Anche prima di Tina Cipollari che poi è diventata opinionista della trasmissione.





Correva l’anno 2000/2001 e il dating show di Maria De Filippi era ancora in fase embrionale. Roberto Mantoni faceva il suo ingresso a Uomini e Donne. Si presentò da Maria De Filippi con una richiesta speciale: voleva trovare l’anima gemella. Certo, all’epoca era un uomo di mezza età, molto diverso dai tronisti di oggi, giovani e aitantii ma il suo modo di approcciarsi e il suo aspetto, attirò l’attenzione di molte pretendenti, tra queste una certa Tina Cipollari che si presentò per lui, come Marylin Monroe.

Tina non riuscì ad essere la sua scelta, ma impressionò tutti e rimase però nel programma come tronista a sua volta, e infine come opinionista. Roberto Mantoni è un imprenditore colto e raffinato, divorziato e con due passioni precise: le belle donne e le auto d’epoca. All’epoca Mantoni si presentò al pubblico italiano con un anello di fidanzamento e alla fine lo donò a Giuliana. Trovato l’amore l’uomo uscì dal programma e si allontanò definitivamente dai riflettori. Ben diverso dai tronisti di oggi, Roberto Mantoni, conduce una vita molto riservata, lontano dai social e senza rilasciare interviste.