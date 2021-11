“Sono innamorato”. Colpo di scena a UeD, il corteggiatore si lascia andare e Roberta lo bacia

Una svolta inattesa e grandi emozioni nella puntata di oggi venerdì 5 novembre di Uomini e Donne. Continua il tira e molla tra Gemma Galgani e Costabile. La storia tra la dama e il pensionato 68enne di origini pugliesi sta facendo discutere sia in studio che il pubblico del dating show. Dopo un inizio promettente stanno uscendo fuori diversi problemi.

In particolare Costabile, che si definisce un timido, manca nelle quotidiane attenzioni nei confronti di Gemma. Almeno questa è l’accusa che la dama gli rivolge. Poche occasioni per sentirsi, pochi messaggi e addirittura telefonate rifiutate. Gemma continua a sperare in un cambiamento e infatti si rifiuta di mettere la parola fine alla relazione. Il cavaliere, di fronte alle accuse, risponde che nei confronti della dama ha fatto passi importanti, come proporle una vacanza insieme. Ma evidentemente non basta.

Diverse critiche, in ogni caso, sono state mosse dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti nei confronti di Gemma. Per loro sarebbe impossibile per chiunque stare al fianco della dama. E Costabile conferma: “Forse ha ragione Tina“ ha dichiarato. Ma lasciamo sullo sfondo la tentennante relazione tra i due protagonisti del trono Over e andiamo a vedere cosa è accaduto alla tronista Roberta. Per lei, dopo tante occasioni mancate, è arrivato un momento importante.





Nell’ultima esterna Roberta si è lasciata andare con Samuele e tra i due è scattato un romanticissimo bacio. E il cavaliere ha letteralmente toccato il cielo con un dito. Non è un mistero, infatti, che Samuele provi dei forti sentimenti nei confronti della tronista di Uomini e Donne. Dopo il bacio con la voce rotta dall’emozione ha esclamato: “Non c’è cosa più bella che baciare la ragazza di cui sei innamorato”.

Ovviamente se da un lato Roberta e Samuele sembrano aver trovato il giusto feeling, dall’altra c’è chi ‘piange’. Dopo gli ultimi sviluppi Luca era convinto che con la tronista stesse nascendo qualcosa di importante. Roberta, appena due settimane fa, era addirittura andata a riprenderlo a casa. Così quando ha visto la complicità tra lei e Samuele, Luca si è infastidito parecchio. E ha dichiarato che, fuori dal programma, non avrebbe mai accettato una cosa del genere… Siamo al capolinea?