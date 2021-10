“È lui il nuovo tronista”. UeD, scelto un volto molto noto ed ex di una vippona del GF Vip

Colpo di scena a ‘Uomini e Donne’. La notizia è di quelle bomba ed è stata anticipata da chi sa, infatti è stata pubblicata sui social network da uno dei maggiori esperti di gossip e televisione. Maria De Filippi ha voluto sorprendere ancora e vedremo come i telespettatori reagiranno di fronte a questa novità. Il nuovo tronista del dating show di Canale 5 è un volto già noto, che ha avuto una vicenda un po’ tribolata con un’ex protagonista del programma, ora impegnata con un’altra trasmissione.

La giornata del 29 ottobre è stata intanto quella della scelta del tronista Matteo Fioravanti. Il quale ha scelto di uscire dal programma mano nella mano proprio con Noemi Baratto. Con quella stessa ragazza che lo aveva deluso, che lo aveva turbato. Quelle fotografie avevano confuso il tronista che non riconosceva più i suoi sentimenti per la giovane partenopea. Poi però Maria De Filippi ha chiesto a Matteo: “Sei sicuro di non volerla scegliere?”. A questo punto Matteo Fioravanti si è sciolto: “Io l’altra sera parlavo con mamma. Maria non ti nego che ogni volta che parlo di qualcuno parlo di lei”.

Adesso vi diamo alcuni indizi su chi sarebbe diventato ufficialmente il tronista di ‘Uomini e Donne’. Ha partecipato alla trasmissione Mediaset in veste di corteggiatore ed è anche stato scelto dalla tronista. Con quest’ultima è stato però addio dopo pochi giorni trascorsi insieme. E non sono mancate le polemiche intorno alla loro storia. Lei è adesso all’interno di uno dei programmi più in vista di Canale 5 e sta portando avanti alcune sue dinamiche. Probabilmente avete già capito di chi si tratta.





Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza su Instagram, è Matteo Ranieri il nuovo tronista di ‘Uomini e Donne’, ovvero l’ex della gieffina Sophie Codegoni: “Appena terminate le registrazioni e Matteo è stato presentato come nuovo tronista. Fonte mia”. Dunque, per lui comincia una nuova interessante avventura televisiva, che ovviamente spera possa avere un epilogo migliore della precedente. E chissà cosa ne penserebbe Sophie se venisse a conoscenza di questa notizia.

A proposito di Matteo Ranieri, Sophie ha svelato su di lui al ‘GF Vip 6’: “Per la prima volta nella mia vita mi sono sentita veramente brutta, perché il tuo fidanzato che si gira dall’altra parte nel letto e non ti dà neanche un bacio, che non sia un bacio fatto per una storia, è tremendo. Noi non abbiamo mai avuto un contatto fisico”. E ora il giovane è pronto a fiondarsi in questa esperienza.