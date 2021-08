“Maria De Filippi ha scelto lui”. UeD, tutto pronto per il trono: chi sarà il nuovo tronista

Caccia al tronista a Uomini e Donne. Con la prossima stagione ai nastri di partenza il toto nome impazza. Tanti nomi nuovi ma nessuno cambio nel format con una nuova fusione tra trono over e trono classico. L’ultimo nome circolato era quello di Deddy, ex Amici, su cui Maria De Filippi in persona starebbe scommettendo. Una voce che si rincorreva da un pezzo.

Oggi 24 agosto ci sarà la prima registrazione (i troni saranno misti come l’anno scorso). E si ha ormai la sicurezza, qualcuno dice “100%”, di chi sia il nuovo tronista. Due novità entusiasmanti di questa edizione: per la prima volta una tronista transgender e poi l’addio (forse) definitivo ai tronisti ossessionati dai social, che finiscono per diventare testimonial di tea e beveroni.

“Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti. – aveva dichiarato la De Filippi poco tempo fa – Non voglio più certi condizionamenti quando ho capito che i social erano diventati per loro un cliché, e per questo ho deciso di cambiare, voglio la vita vera”. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. il nuovo tronista sarebbe veneto. Ma ne sappiamo già di più!





Sembra che a sedere sul trono ci sarà Joele, un ragazzo della provincia di Venezia di 26 anni. “Ciao Deianira se vuoi ho un nome del tronista uomo che farà parte del cast 2021/2022. Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995 abita in provincia di Venezia!”. Non è tutto…

“È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%”. Chissà!