Appena arrivato a UeD ha subito fatto colpo (anche su Ida). Fuori tutto: chi è e che lavoro fa Marco

Si avvicina la fine della stagione di Uomini e Donne: se per il Trono Classico si sono già formate tre coppie, per quanto riguarda il Trono Over la situazione è ancora in divenire. I tronisti “classici” hanno effettuato la scelta: Massimiliano e Vanessa, Samantha e Alessio, Giacomo e Martina. Massimiliano ha deciso di concentrare il suo percorso nel Trono Classico su due corteggiatrici: Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. Prima di arrivare alla scelta, Massimiliano ha organizzato un’esterna molto importante con entrambe, permettendo loro di conoscere la sua famiglia in collegamento. Poi la scelta è caduta su Vanessa.

Quindi è stata la volta dell’altro tronista, Giacomo. Anche lui si è concentrato su due corteggiatrici in particolare, Martina e Carolina. Prima di fare la sua scelta, Giacomo ha chiesto alla redazione di trascorrere un’intera giornata con Martina e Carolina. Poi in studio ha comunicato a Carolina che non è lei la sua scelta, quindi ha detto a Martina che è lei la sua scelta. Infine è stata la volta di Samantha e Alessio: “Grazie a Maria De Filippi sto vivendo una favola con Alessio. Mi ha aiutato ad avere fiducia negli uomini”, ha raccontato l’ex tronista.

Ora tutti gli sguardi sono puntati sul Trono Over e tra i rapporti in bilico c’è quello tra Elisabetta e Marco. Dopo la fine della burrascosa storia con Luca, la dama si è rimessa in gioco proprio col nuovo cavaliere, arrivato in studio a metà aprile. Tra i due corteggiatori interessati a lei, la dama ha deciso di tenere solamente Marco liquidando invece Gabriele, che a quanto pare non rispettava i suoi canoni.





Una frequentazione che è appena iniziata, ma che fa sentire bene la dama. Tuttavia, consapevole di non poter cancellare all’improvviso i suoi sentimenti, Elisabetta ha messo le cose in chiaro immediatamente. “Con lui sto bene, ma non posso schiacciare off sui sentimenti perchè nel rapporto con Luca ho investito tanto. Marco lo sa, ne abbiamo parlato ed è consapevole che ho bisogno di tempo”, ha detto nel corso di un confronto in studio.

Marco è una delle new entry del Trono Over: appena arrivato il suo fascino ha colpito subito diverse dame, tra cui Ida Platano. Attualmente, però, sta conoscendo Elisabetta: chissà se tra loro sboccerà l’amore. Intanto di Marco si sa che ha poco più di 40 anni è originario di Roma ed è un personal trainer. Il suo cognome è Pistonesi, ma non è molto attivo sui social.