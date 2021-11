Stanno per cambiare le carte in tavola a Uomini e Donne. A confermarlo, senza alcun dubbio, è il Vicolo delle News. Secondo la loro indiscrezione sarebbe in arrivo una nuova tronista. Ma non solo, sembra che la ragazza che siederà sul trono non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Come sappiamo fin troppo bene, al momento sono attivi tre tronisti: Roberta Giusti, Andrea Nicole Conte e Matteo Ranieri. Le prime due, si sa, sono vicine alle rispettive scelte ed è per questo che arriva l’ipotesi) molto probabile) che il loro posto sarà presto compensato da qualcun altro.

Un po’ diversa invece la vicenda per Matteo, l’ex corteggiatore di Sophie Codegoni. Molto probabilmente al suo fianco presto si siederà un altro tronista e, secondo questa nuova indiscrezione, si tratta di una donna. Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, sembra che la ragazza in questione avrebbe già girato il suo video di presentazione per Uomini e Donne, pertanto sarebbe a un passo dal trono.

I soliti beninformati dicono che approderà a Uomini e Donne “tra poche settimane”. Per quanto riguarda il nome ancora non si sa nulla, tuttavia ci sono dei dettagli succosi da prendere in considerazione. La cosa più importante è che non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo. Ma non solo, il Vicolo delle News parla fa riferimento a “una bella mora”.





Insomma, sembra che una tra Roberta e Andrea Nicole farà la sua scelta nei prossimi giorni: entrambe stanno arrivando a fine percorso. Per loro i dubbi sono ancora tanti, almeno secondo quanto le due troniste di Uomini e Donne dichiarano in studio. Come sappiamo, Roberta si ritrova tra Luca e Samuele. Nelle ultime ore, il pubblico ha visto la Giusti baciare in esterna entrambi i corteggiatori.

Lei stessa ha ammesso di non avere una particolare preferenza, in quanto prova dei sentimenti per entrambi. D’altro canto, Andrea Nicole è ancora divisa tra Ciprian e Alessandro. In molti sono convinti che la scelta della bellissima Andrea Nicole ricadrà sul primo, per cui ha sempre mostrato un forte interesse. Ma chi lo sa? Non ci resta che attendere e vedere cosa succede a Uomini e Donne.